До кінця цього року не встигнуть: Україна отримає перший транш кредиту на $50 мільярдів від G7 наступного року

Перші кошти у межах кредиту від країн "Великої сімки" на $50 мільярдів, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ, почнуть надходити в Україну у 2025 році.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

"Доки триває юридична процедура створення компенсаційного механізму, доки ми працюємо над конфіскацією російських заморожених активів, перші $50 млрд почнемо отримувати вже наступного року", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, у жовтні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що кошти від заморожених російських активів мають почати надходити Україні вже до кінця цього року.

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Нагадаємо, влітку лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. 25 жовтня лідери країн "Великої сімки" підтвердили свої зобов'язання.

Згідно з цим планом, ЄС і США виділять приблизно по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

На випадок, якщо США відмовляться від своїх зобов'язань через нездатність ЄС змінити санкційний режим щодо російських активів, Рада ЄС 23 жовтня затвердила виділення Україні кредиту у вигляді макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Зазначалося, що фінальна сума, яку ЄС надасть Україну у якості позики, може бути меншою – залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.

Зокрема США "дуже близькі" до того, щоб виділити $20 млрд у межах кредитного пакета G7 для України, запевняла міністерка фінансів США Джанет Єллен. Водночас вона зауважувала, що для цього залишилося вирішити кілька питань.

Раніше повідомлялося, що США вимагали від ЄС переглянути режим санкцій щодо заморожених російських активів, продовживши їх дію на три роки, але це рішення блокує Угорщина.