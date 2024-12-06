Санкції працюють: Російський "Аерофлот" почав купувати старі літаки, щоб діставати з них запчастини

Російський національний авіаперевізник "Аерофлот" планує придбати у іншої російської авіагрупи "Волга-Днєпр" п'ять вантажних літаків Boeing 737-800BCF, щоб розібрати їх на запчастини, які компанія не може купувати легально через санкції.

Найбільша авіакомпанія РФ планує придбати старі борти віком 21-22 роки і вартістю від 1,4 млрд до 1,9 млрд рублів, пише російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерела на місцевому ринку.

Початково ці літаки Boeing були пасажирськими, але пізніше їх переобладнали у вантажні. Формально вони належать компанії "Атран", яка входить до групи "Волга-Днєпр". Ці літаки припинили здійснювати польоти з березня 2022 року, після запровадження санкцій проти РФ у відповідь на вторгнення в Україну.

"Аерофлот" планує домовитися про переуступлення прав на лізинг цих літаків та укласти угоду страхового врегулювання із власником бортів – ірландською компанією AerCap.

Після цього "Аерофлот" передасть літаки своїй "дочці" – лоукостеру "Победа". Однак переобладнати вантажні літаки в пасажирські в умовах санкцій буде надто складно і "невиправдано дорого", стверджують співрозмовники видання. Тому "Аерофлот" просто зніме з них двигуни, стійки шасі, авіоніку та інші комплектуючі, які використають для ремонту пасажирських бортів.

Для російського авіаринку така угода може стати першою, зазначає "Комерсант". сторони не змогли погодити умови угоди.

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Як повідомлялося, російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% – до 693 повітряних суден.

При цьому, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.