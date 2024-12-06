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Махінації під час закупівлі авіазапчастин для ЗСУ: Суд відпустив другого посадовця Сил логістики під заставу

НАБУ повідомило про підозру посадовцям Сил логістики ЗСУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн грн для заступника начальника управління авіаційно-технічного забезпечення Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони Озброєння Командування Сил логістики Збройних сил України Володимира Висоцького.

Таке рішення ВАКС ухвалив 25 листопада, задовольнивши клопотання сторони обвинувачення лише частково, повідомляє "Слово і діло".

Згідно із матеріалами суду, детектив НАБУ і прокурор САП просили застосувати до Висоцького запобіжний захід у вигляді застави, але в розмірі 3,63 млн грн. Також вони просили покласти на підозрюваного низку обов'язків, у тому числі здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

"Клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного (Володимира Висоцького, – ред.) запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 000 000 грн", – ідеться в рішенні.

Водночас на нього поклали всі обов'язки, про які просили НАБУ і САП. Строк їхньої дії – до 25 січня 2025 року.

Раніше ВАКС також відсторонив Висоцького від посади до 27 січня.

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Як повідомлялося, 20 листопада НАБУ повідомило про підозру керівникам двох структурних підрозділів Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони Озброєння Командування Сил логістики ЗСУ. Їх звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, скоєному групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, керівники підрозділів Сил логістики ЗСУ, зловживаючи своїм службовим становищем, штучно забезпечили перемогу в тендері на закупівлю авіаційних комплектуючих двох приватних товариств. Ці зловживання призвели до підписання невигідних контрактів та, як наслідок, переплати за продукцію у розмірі 27,3 млн грн.

22 листопада ВАКС обрав запобіжний захід для одного з підозрюваних – начальника відділу ремонту Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони Озброєння Командування Сил логістики ЗСУ Костянтина Бута. Його відпустили за умови, що за посадовця внесуть заставу у розмірі 2 млн грн. 

Автор: 

НАБУ (1529) закупівлі (2605) Антикорупційний суд ВАКС (737) ЗСУ (366)


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Спи@дил 3,63 млн грн. Отмазался за 2,00 млн грн. Калькуляторы у всех есть ?
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06.12.2024 14:59 Відповісти
....переплатили за продукцію у розмірі 27,3 млн грн
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06.12.2024 17:11 Відповісти
під час воєнного стану відпускати мародерів..... немає в нас антикорупційного суду
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06.12.2024 16:40 Відповісти

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