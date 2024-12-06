В Україні затримали учасника міжнародного наркосиндикату. Його шість років розшукував Інтерпол

Контррозвідка Служби безпеки на Львівщині затримала учасника міжнародного наркосиндикату, який шість років перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Зокрема, він був учасником організованого злочинного угруповання, яке займалося контрабандою і збутом наркотиків та психотропів на території ЄС.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що затриманим є громадянин сусідньої країни Євросоюзу. Наразі він перебуває під вартою до вирішення питання екстрадиції.

Також тривають заходи щодо подальшої передачі іноземця до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук.

Комплексні заходи проводили контррозвідники СБУ у Львівській області спільно з обласною прокуратурою.

Як повідомлялося, у вересні українські правоохоронці провели масштабні спецоперації та перекрили канали збуту зброї, бойових припасів та наркотичних засобів. У межах справи підозри отримали 116 осіб.