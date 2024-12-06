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Гривня продовжує відступати від історичних мінімумів: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

гривня,курс,валют,долар

Курс гривні продовжує зміцнюватися після зниження до нового історичного мінімуму щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 9 грудня, на рівні 41,4446 грн/$. У середу, 4 грудня, він опускався до історичного мінімуму – 41,6972 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 4 копійки – до 43,8567 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2164) гривня (1541) курс (1494) НБУ (9267) обмін валюти (697)


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І російський рубль одночасно укріпився...
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06.12.2024 16:39 Відповісти
Нажаль все повторюємо за скотостаном. Коли вже ми від них відійдемо?
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06.12.2024 16:39 Відповісти
це означає що Україна добренько торгує з москалями.
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06.12.2024 16:45 Відповісти
На жаль..
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06.12.2024 19:42 Відповісти
Коли за втримання курсу гривні любою ціною висмокчуть золото-валютний запас, тоді оптимістично до курсу гривні допишеться нуль. Бо з цими профі в фарсі може курс гривні впасти і в сотні разів.
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06.12.2024 18:37 Відповісти

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