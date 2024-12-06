Гривня продовжує відступати від історичних мінімумів: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Курс гривні продовжує зміцнюватися після зниження до нового історичного мінімуму щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 9 грудня, на рівні 41,4446 грн/$. У середу, 4 грудня, він опускався до історичного мінімуму – 41,6972 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 4 копійки – до 43,8567 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.