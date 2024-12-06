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Київська влада вчергове відхилила петицію з проханням дозволити рух транспорту під час тривог

Київська влада відхилила чергову петицію по руху транспорту під час тривоги

Київська влада відхилила петицію із закликом розблокувати Дарницький міст у бік правого берега міста або дозволити функціонування громадського транспорту чи наземного метро під час повітряних тривог.

Про це сказано у відповіді міського голови Віталія Кличка на сторінці петицій Київської міської державної адміністрації.

"Рада оборони міста Києва, зважаючи на безпекову ситуацію в столиці [...] ухвалила рішення про особливості роботи громадського транспорту та приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів під час повітряної тривоги. Відповідне рішення може бути переглянуте виключно за умови суттєвої стабілізації безпекової ситуації в столиці та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій", – йдеться у відповіді.

Окрім того, зазначається, що рішення про обмеження руху мостовими переходами в місті Києві під час надходження сигналу "повітряна тривога" ухвалюється командуванням угруповання сил і засобів оборони міста Києва, тоді як Київська міська рада та її органи не наділені повноваженнями у цій сфері.

Київ залишився єдиним містом України, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.

Минулого року кияни зверталися до київської влади з проханням скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги, проте Рада оборони Києва не задовольнила їхнє прохання.

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Київ (4678) транспорт (505) петиція (28) повітряна тривога (24)


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Стоїть тролейбус біля зупинці, на зупинці люди, яких висадили в зв'язку с тривогою і разом чекають коли вона закінчиться. А маршрутки в цей час заробляють гроші
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06.12.2024 17:33 Відповісти
Погоджуюсь - виглядає трішки "По-дебільному".
Але чиновник повинен зробити все, щоби на нього потім не завели кримінальну справу у разі, якщо хтось постраждає... і, мабудь, це правільно... напевно!
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07.12.2024 03:22 Відповісти

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