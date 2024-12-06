Київська влада вчергове відхилила петицію з проханням дозволити рух транспорту під час тривог
Київська влада відхилила петицію із закликом розблокувати Дарницький міст у бік правого берега міста або дозволити функціонування громадського транспорту чи наземного метро під час повітряних тривог.
Про це сказано у відповіді міського голови Віталія Кличка на сторінці петицій Київської міської державної адміністрації.
"Рада оборони міста Києва, зважаючи на безпекову ситуацію в столиці [...] ухвалила рішення про особливості роботи громадського транспорту та приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів під час повітряної тривоги. Відповідне рішення може бути переглянуте виключно за умови суттєвої стабілізації безпекової ситуації в столиці та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій", – йдеться у відповіді.
Окрім того, зазначається, що рішення про обмеження руху мостовими переходами в місті Києві під час надходження сигналу "повітряна тривога" ухвалюється командуванням угруповання сил і засобів оборони міста Києва, тоді як Київська міська рада та її органи не наділені повноваженнями у цій сфері.
Київ залишився єдиним містом України, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.
Минулого року кияни зверталися до київської влади з проханням скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги, проте Рада оборони Києва не задовольнила їхнє прохання.
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Але чиновник повинен зробити все, щоби на нього потім не завели кримінальну справу у разі, якщо хтось постраждає... і, мабудь, це правільно... напевно!