Київська влада вчергове відхилила петицію з проханням дозволити рух транспорту під час тривог

Київська влада відхилила петицію із закликом розблокувати Дарницький міст у бік правого берега міста або дозволити функціонування громадського транспорту чи наземного метро під час повітряних тривог.

Про це сказано у відповіді міського голови Віталія Кличка на сторінці петицій Київської міської державної адміністрації.

"Рада оборони міста Києва, зважаючи на безпекову ситуацію в столиці [...] ухвалила рішення про особливості роботи громадського транспорту та приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів під час повітряної тривоги. Відповідне рішення може бути переглянуте виключно за умови суттєвої стабілізації безпекової ситуації в столиці та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій", – йдеться у відповіді.

Окрім того, зазначається, що рішення про обмеження руху мостовими переходами в місті Києві під час надходження сигналу "повітряна тривога" ухвалюється командуванням угруповання сил і засобів оборони міста Києва, тоді як Київська міська рада та її органи не наділені повноваженнями у цій сфері.

Київ залишився єдиним містом України, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.

Минулого року кияни зверталися до київської влади з проханням скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги, проте Рада оборони Києва не задовольнила їхнє прохання.