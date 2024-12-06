Євросоюз не зміг погодити 15-й пакет санкцій проти Росії, рішення блокують дві країни, – Reuters

Посли країн Європейського Союзу на зустрічі у п'ятницю, 6 грудня, не змогли погодити 15-й пакет санкцій проти Росії.

Дві країни-члени ЄС заблокували рішення через розбіжності щодо продовження часу, наданого європейським компаніям для виходу з Росії, повідомлє Reuters із посиланням на джерела серед європейських дипломатів.

Співрозмовники агентства не уточнили, які саме країни блокують санкції. Вони додали, що посли ЄС повернуться до обноворення нового пакету обмежень пізніше.

За даними агентства, новий санкційний пакет передбачає додаткові санкції щодо танкерів, що перевозять російську нафту.

Водночас ним пропонується продовжити строки реалізації ухвалених раніше обмежень. Зокрема, суперечності серед країн ЄС викликала пропозиція продовжити строк, протягом якого Чехія може імпортувати нафтопродукти, вироблені з російської нафти у Словаччині, повідомили дипломати.

При цьому послаблення санкцій у цій сфері вимагає не Чехія, а Словаччина, яка прагне продовження дії дозволу на експот нафтпродуктів з російської нафти, термін кого сплив у четвер.

Словацький НПЗ Slovnaft, що належить угорській MOL, є значним експортером дизельного палива, виготовленого з російської нафти, до Чехії. Представники Чехії заявили, що погодяться на продовження дозволу для словацього заводу ще на пів року, уточнили співрозмовники агентства.

27 країн ЄС заборонили більшу частину імпорту нафти з Росії після повномасштабного вторгнення країни в Україну в 2022 році. Але Чехія, Словаччина та Угорщина отримали виняток із санкцій.

Проте Чехія модернізує трубопровід з Італії до Німеччини, щоб транспортувати більше нафти з інших джерел і повністю відмовитися від російської сировини до другої половини 2025 року.

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Як повідомлялося, за даними Bloomberg, в межах 15-го пакета санкцій Єврокомісія пропонує внести до санкційного списку понад 50 фізичних і майже 30 юридичних осіб, переважно з Росії.

Під санкції також може потрапити невелика група китайських фірм, що співпрацюють з російськими компаніями у створенні ударних безпілотників, а також постачають їм ключові компоненти, такі як двигуни.

Євросоюз також пропонує запровадити торговельні обмеження для близько трьох десятків організацій, які допомагають Москві заволодіти забороненими технологіями, що використовуються у зброї, знайденій в Україні. До цього списку входять фірми з Росії, Сербії, Ірану, Індії, Таїланду, Об'єднаних Арабських Еміратів, а також Китаю і Гонконгу.