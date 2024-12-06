Через відключення світла аварійність електромереж у Києві зросла на 30%, – ДТЕК

Кількість аварій на електричних мереж у Києві зросла на 30% через постійні відключення обладнання внаслідок запровадження графіків.

Переважно виходить з ладу обладнання низького рівня напруги, що безпосередньо живить будинки киян, повідомляє пресслужба компанії "ДТЕК Київські електромережі".

"Застосування графіків стає причиною більш інтенсивного зносу обладнання та зростання аварійності. Порівняно з періодом до застосування стабілізаційних відключень, що почались з 18 листопада, кількість аварій зросла на 30%", – зазначається у повідомленні.

В компанії пояснили, що одночасне увімкнення киянами енергоємних приладів одразу після відновлення електропостачання перевантажує мережі.

Відтак, енергетики просять споживачів від'єднувати від мережі всі енергоємні прилади під час стабілізаційного відключення (темно-сірої зони графіка): пральні машини, чайники, бойлери, електронагрівачі, електроопалення, електроплити. А також вимикати світло в приміщеннях, де в цей час не перебувають люди.

У ДТЕК також просять не вмикати одночасно всю потужну техніку після того, як з’явилось світло. А енергоємні прилади, які мають таймери включення, варто запрограмувати на роботу в нічний час з 00:00 до 06:00.

"Клієнтам, які користуються електродвигунами та насосними станціями, рекомендуємо відключати їх від мережі (електродвигуни дають надзвичайно високе навантаження на електромережі під час свого пуску). Вмикати їх потрібно через 20-30 хвилин після появи електроенергії", – додалиу ДТЕК КЕМ.

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Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмежені можливості енергосистеми України не дозволяють забезпечити школи і дитячі садочки постійним електропостачанням, але до кінця зими всі навчальні заклади мають обладнати генераторами.