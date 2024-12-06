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Новини
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Світові ціни на вершкове масло сягнули історичного максимуму, – ООН

Які ціни на вершкове масло в світі?

Ціни на вершкове масло в світі зростають 14 місяць поспіль і в листопаді досягли нового рекордного максимуму.

Про це йдеться в щомісячному звіті Продовольчої організації ООН (ФАО), передає LIGA.net.

Як зазначається, зростання цін пов'язане з сильним внутрішнім та міжнародним попитом на тлі обмежених запасів, особливо у Західній Європі.

У країнах Європейського Союзу масло подорожчало майже на 50% з початку 2024 року.

У листопаді ф'ючерси на вершкове масло на основному біржовому майданчику Європейської енергетичної біржі торгувалися на рівні 7 900 євро за тонну. Рекорд ціни був зафіксований наприкінці вересня – 8 260 євро на тонну.

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Подорожчання масла також пов'язане зі зростанням світових цін на молоко через падіння виробництва у Європі. Втім, частково негативний ефект компенсується збільшенням виробництва в Океанії.

Як додали в ФАО, ціни на сир також зросли, що відображає обмежені можливості для задоволення дедалі більшого імпортного попиту.

Зростають ціни й на рослинні олії – пальмову, рапсову, соєву та соняшникову. Ціни на них досягли максимуму з 2022 року. Подорожчання пов'язане зі скороченням світових поставок.

Через зростання цін на молочні продукти та олії Індекс продовольчих цін ФАО (FFPI) досяг найвищого значення з квітня 2023 року – 127,5 пунктів у листопаді 2024 року.

Автор: 

масло (163) ООН (357) ціни (3443)


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Топ коментарі
+3
Ну правильно, все шло к етому и я даже не удивлен. Раньше на фермах выращивали коров а теперь одни биткойны. Ну жрите теперь биткойны свои. Не понятно только почему Украина не запретила експорт сливочного масла и в других странах в том числе у нашего заклятого врага наше масло дешевле чем в Украине. Тоесть рашистам масло мы доставляем а украинцы обойдутся? Вместо того чтобы отменить в Украине все налоги на продовольствие и наслаждаться бутербродами с маслом а весь мир слюни пускал, наша власть в такую трудную минуту наоборот украинцам веревку на шее еще сильнее затянула.
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06.12.2024 20:01
+2
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06.12.2024 18:43
+2
В Саудівській Аравії ціна на вершкове масло "Яготинське" дешевше ніж в Україні....
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06.12.2024 18:50
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06.12.2024 18:43 Відповісти
Раніше маленька Нова Зеландія пів світу забезпечувала. То куди там корови поділися?
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06.12.2024 18:49 Відповісти
коровы много пукают чем и подогревают атмосферу,есть мнение доить кузнечиков и прочих тараканогусенице образных
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06.12.2024 19:29 Відповісти
В Саудівській Аравії ціна на вершкове масло "Яготинське" дешевше ніж в Україні....
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06.12.2024 18:50 Відповісти
нищеброды,хоть у нас правда мало кто может купить-но мы и не жалуемся😁
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06.12.2024 19:31 Відповісти
Ну правильно, все шло к етому и я даже не удивлен. Раньше на фермах выращивали коров а теперь одни биткойны. Ну жрите теперь биткойны свои. Не понятно только почему Украина не запретила експорт сливочного масла и в других странах в том числе у нашего заклятого врага наше масло дешевле чем в Украине. Тоесть рашистам масло мы доставляем а украинцы обойдутся? Вместо того чтобы отменить в Украине все налоги на продовольствие и наслаждаться бутербродами с маслом а весь мир слюни пускал, наша власть в такую трудную минуту наоборот украинцам веревку на шее еще сильнее затянула.
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06.12.2024 20:01 Відповісти
купи хатинку с коровою й не скигли
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06.12.2024 22:14 Відповісти
за увесь час існування української держави наша влада намагається догодити то рф, то світу. Їм байдуже до власного народу, постійно думають про свої кишені. Замість того, щоб забезпечити власний ринок (продовольча безпека), вони намагаються нагодувати увесь світ.
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07.12.2024 06:46 Відповісти
капуста історично як?
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06.12.2024 21:25 Відповісти
это ~350 грн за кг, с подорожанием. значит в начале года у "европейцев" было ~175 за кг. у нас как-то не по-европейски, а по жидовски с начала года и до конца. научились "чужого", но не от тех.
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07.12.2024 00:39 Відповісти
Чи це чергова спецоперація /деверсія нашої влади? В рф дефіцит масла і по ланцюжку в Україні. Так само як рубль подешевшав в рф, так і гривня починає знецінюватися. Щоб догодити свому північному сусіду. Це якось дивно підозріло.
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07.12.2024 06:35 Відповісти
По аналогії якщо масло дорожчає, то й уся молочка має піднятися у ціні.
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07.12.2024 06:53 Відповісти
ООН як раз для того і створена, щоб пояснювати світове підвищення цін на молоко. Виходить, що корови розумніші за ООН. Браво! Біс!
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07.12.2024 14:28 Відповісти
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники
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07.12.2024 15:09 Відповісти

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