Світові ціни на вершкове масло сягнули історичного максимуму, – ООН

Ціни на вершкове масло в світі зростають 14 місяць поспіль і в листопаді досягли нового рекордного максимуму.

Про це йдеться в щомісячному звіті Продовольчої організації ООН (ФАО), передає LIGA.net.

Як зазначається, зростання цін пов'язане з сильним внутрішнім та міжнародним попитом на тлі обмежених запасів, особливо у Західній Європі.

У країнах Європейського Союзу масло подорожчало майже на 50% з початку 2024 року.

У листопаді ф'ючерси на вершкове масло на основному біржовому майданчику Європейської енергетичної біржі торгувалися на рівні 7 900 євро за тонну. Рекорд ціни був зафіксований наприкінці вересня – 8 260 євро на тонну.

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Подорожчання масла також пов'язане зі зростанням світових цін на молоко через падіння виробництва у Європі. Втім, частково негативний ефект компенсується збільшенням виробництва в Океанії.

Як додали в ФАО, ціни на сир також зросли, що відображає обмежені можливості для задоволення дедалі більшого імпортного попиту.

Зростають ціни й на рослинні олії – пальмову, рапсову, соєву та соняшникову. Ціни на них досягли максимуму з 2022 року. Подорожчання пов'язане зі скороченням світових поставок.

Через зростання цін на молочні продукти та олії Індекс продовольчих цін ФАО (FFPI) досяг найвищого значення з квітня 2023 року – 127,5 пунктів у листопаді 2024 року.