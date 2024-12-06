Нацбанк оштрафував "Приватбанк" та ще два банки за порушення вимог фінмоніторингу

Національний банк України листопаді застосував заходи впливу до трьох банків та двох небанківських фінансових за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів.

Зокрема, НБУ оштрафував найбільший в Україні "Приватбанк" на 10 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба регулятора.

Штраф накладено за недотримання вимог до належної перевірки клієнтів, зокрема, вимог до перевірки клієнтів з високим ризиком.

Крім того, банк отримав письмове застереження за порушення вимог до внутрішніх процедур управління ризиками, а також нездійснення додаткових перевірок клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та пов'язаних з ними осіб.

Нацбанк також оштрафував АТ "Банк Альянс" на 15,05 млн грн за неналежне виконання обов’язків здійснювати посилену перевірку клієнтів з високим ризиком, вимог до моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, до застосування ризик-орієнтованого підходу, а також за надання недостовірної інформації.

Крім того, НБУ оштрафував АТ "Асвіо Банк" на 2,45 млн грн за неналежне дотиримання ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності, а також неналежне виконання обов’язку щодо здійснення перевірки клієнта.

Нацбанк також оштрафував ТОВ "Вей Фор Пей" на 15,35 млн грн за невиконання вимог до організації та проведення первинного фінансового моніторингу, зокрема у частині вимог до перевірки клієнтів, а також низку інших порушень. Компанія також отримала письмове застереження за порушення вимог до навчання працівників та до відображення інформації в анкеті клієнта.

Крім того, ПрАТ "УФГ" оштрафовано на 255 тис. грн за порушення вимог до ідентифікації та верифікації клієнта. Компанія також отримала письмове застереження за порушення вимог до виявлення і реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингую.

Читайте також: Ексголова "Приватбанку" Дубілет не зміг скасувати заочний арешт через суд

Як повідомлялося, у жовтні НБУ оштрафував державний "Приватбанк" на 1,7 мільйона гривень за порушення, виявлені під час проведення планової виїзної перевірки.



