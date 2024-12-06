БЕБ знайшло підпільну мережу АЗС на Одещині. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконну мережу АЗС з виготовлення та збуту підакцизних товарів в Одеській області.

За даними слідства, роботу нелегальних АЗС організувала група осіб, які продавали бензин та дизельне пальне невідомого походження без дозвільних документів, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Для цього орендували декілька земельних ділянок та встановили обладнання. Пальне зберігали у спеціальних пластикових та металевих ємностях, обладнаних автозаправним устаткуванням", – йдеться у повідомленні.

У межах розслідування справи детективи провели понад 10 санкціонованих обшуків й вилучили 65,7 тонни дизельного пального та бензину на суму понад 3,6 млн грн. Крім того, вилучено 31 ємність й колонки для реалізації пально-мастильних матеріалів та пересувну АЗС на базі автомобіля "Mercedes-Benz 814".

Загальна вартість вилучених підакцизних товарів, за оцінкою слідства, становить майже 4,9 млн грн.

Досудове розслідування у справі відкрито за ст. 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до протиправної діяльності, тривають експертизи, додали у БЕБ.















Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили масштабне підпільне виробництво з виготовлення рідин для електронних сигарет у Києві та Київській області. Під час обшуків на виробництві вилучили готову продукцію вартістю майже 45 млн гривень.