Ціни на труни в Росії з початку повномасштабної війни злетіли на 74%

Інфляція, що накрила російську економіку через рекордні з радянських часів витрати на армію, вдарила по ринку ритуальних послуг. Так, вартість виготовлення труни з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підскочила на 74%.

Це випливає з даних Єдиної міжвідомчої інформаційно-статистичної системи Росстату, передає The Moscow Times.

У жовтні 2024 року труна в середньому по Росії коштувала 7 711 руб. проти 4 437 руб. у січні 2022 року.

Стрімке зростання цін на труни почалося в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну: за лютий-серпень 2022 року їхнє виготовлення подорожчало на 12%, або 548 руб.

Новий виток похоронної інфляції відбувся невдовзі після оголошення мобілізації: якщо у вересні 2022 року одна труна коштувала 4 998 рублів, то в лютому 2023 року – вже 6 669 руб., тобто на 33% дорожче.

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Загалом за 2022 рік труни подорожчали на 48%, за 2023 – майже на 12%, а за дев'ять місяців 2024 року – ще на 10%. У деяких регіонах труни подорожчали кратно: на 181% на Сахаліні, на 162% в Омській області, на 104% і 103% відповідно у Тамбовській та Смоленській областях (за 2023 рік).

Трохи повільніше, згідно зі статистикою Росстату, дорожчає копання могил: у січні 2022 року ця послуга коштувала 7 692 руб., а в жовтні 2024 – 9 974 руб., тобто на 30% більше. При цьому рекорд вартості копання могил був зафіксований у лютому 2024 року – 10 187 руб. (+32% до січня 2022 року).

У травні цього року повідомлялося, що в Росії ціни на труни зросли на 66%.

На початку грудня стало відомо, що російські регіони протягом року в 5 разів підняли виплати за відправку на війну проти України.

Перед тим повідомлялося, що набір контрактників у російську армію за рік зріс у 6 разів.