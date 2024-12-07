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Українські морські дрони атакували окуповані газові платформи біля Криму

неїжпапа

Морські безпілотники України атакували окуповані газові платформи біля узбережжя анексованого Криму у Чорному морі.

Про це заявив командувач Військово-морськими силами ЗСУ Олексій Неїжпапа, передає Крим.Реалії.

За його словами, внаслідок удару знищено систему спостереження російських військових.

"Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по російським цілям. Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму", – наголосив Неїжпапа.

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Як пише видання, йдеться про бурові газо- і нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія захопила їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використала у військових цілях. Зокрема, для розміщення радіолокаційних станцій. Повідомлення про удари військ ЗСУ по установках надходять із червня 2022 року.

Автор: 

ВМС (49) газ (7924) Крим (1066)


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Вітаю! Слава ЗСУ! «Вишкі бойко» йще і спостережні пункти для окупанти, а це л@цно сидить у ВР йще і всплило з виступами знову на екранах у журнашлюх мураєва((((
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07.12.2024 14:19 Відповісти

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