Латвія та Литва гальмують ухвалення нового пакета санкцій проти Росії, – ЗМІ

Дві країни Євросоюзу – Латвія та Литва – відмовились підтримати проєкт 15-го пакета антиросійських санкцій на зустрічі постійних представників у Брюсселі 6 грудня.

Про це пише Politico із посиланням на європейських дипломатів, передає "Європейська правда".

Обговорення послів ЄС у пʼятницю стосувалось нових обмежень щодо компаній і нафтових танкерів, які допомагають Росії обходити західні санкції.

За даними видання, Латвія і Литва відмовилися підтримати пакет, оскільки він також продовжував дію положення, що дозволяє західним фірмам продовжувати працювати в Росії, незважаючи на чинні санкції.

Положення, запроваджене в санкційних пакетах ЄС ще у грудні 2022 року, мало допомогти західним компаніям, які прагнуть вивести капітал з Росії, але не можуть цього зробити з різних причин.

Але критики стверджували, що цією лазівкою зловживають, надаючи компаніям забагато політичного прикриття, щоб залишатися в Росії.

"Шкода, що ми не змогли ухвалити 15-й пакет санкцій сьогодні, оскільки Латвія і Литва не погодилися на це. Водночас Європейська комісія пообіцяла врахувати їхнє прохання щодо гарантій припинення певних винятків у 16-му пакеті", – сказав дипломат ЄС Politico на умовах анонімності.

Очікується, що пакет санкцій буде винесено на наступне обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 16 грудня.

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Як повідомлялося, за даними Bloomberg, в межах 15-го пакета санкцій Єврокомісія пропонує внести до санкційного списку понад 50 фізичних і майже 30 юридичних осіб, переважно з Росії.

Під санкції також може потрапити невелика група китайських фірм, що співпрацюють з російськими компаніями у створенні ударних безпілотників, а також постачають їм ключові компоненти, такі як двигуни.

Євросоюз також пропонує запровадити торговельні обмеження для близько трьох десятків організацій, які допомагають Москві заволодіти забороненими технологіями, що використовуються у зброї, знайденій в Україні. До цього списку входять фірми з Росії, Сербії, Ірану, Індії, Таїланду, Об'єднаних Арабських Еміратів, а також Китаю і Гонконгу.