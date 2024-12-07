Зарплати сільськогосподарських працівників скоротяться через підвищення податків, – Мінагрополітики

Запровадження ставки 5% військового збору призведе до зменшення сукупної заробітної плати найманих працівників сільського господарства на 4,2 млрд грн.

Такий розрахунок в статті Liga Zakon надав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає liga.net.

Зокрема, розрахунково фонд заробітної плати становить 120 млрд гривень. Сума військового збору за чинною ставкою 1,5% становить 1,8 млрд гривень, після підвищення ставки до 5% вона зросте до 6 млрд гривень.

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Нагадаємо, Верховна Рада ще 10 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору. Тоді у Мінфіні прогнозували, що ухвалення цього закону мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році.

Проте президент Володимир Зеленський півтора місяці його не підписував і зробив це лише 28 листопада, хоча в уряді та фракції "Слуга народу" закликали ухвалити його невідкладно. Відтак, закон про підвищення податків набуде чинності лише з 1 грудня, а сума додаткових надходжень до держбюджету у 2024 році становитиме лише 8 млрд грн.