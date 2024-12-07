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Зарплати сільськогосподарських працівників скоротяться через підвищення податків, – Мінагрополітики

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Запровадження ставки 5% військового збору призведе до зменшення сукупної заробітної плати найманих працівників сільського господарства на 4,2 млрд грн.

Такий розрахунок в статті Liga Zakon надав міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає liga.net.

Зокрема, розрахунково фонд заробітної плати становить 120 млрд гривень. Сума військового збору за чинною ставкою 1,5% становить 1,8 млрд гривень, після підвищення ставки до 5% вона зросте до 6 млрд гривень. 

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Нагадаємо, Верховна Рада ще 10 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору. Тоді у Мінфіні прогнозували, що ухвалення цього закону мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році.

Проте президент Володимир Зеленський півтора місяці його не підписував і зробив це лише 28 листопада, хоча в уряді та фракції "Слуга народу" закликали ухвалити його невідкладно. Відтак, закон про підвищення податків набуде чинності лише з 1 грудня, а сума додаткових надходжень до держбюджету у 2024 році становитиме лише 8 млрд грн.

Автор: 

аграрії (1312) Мінагрополітики (1362) податки (2418) зарплата (1119)


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Всі вчителя,лікарі,підпріємці,сільськогосподарські працівники мають змогу риготати до схочу,бо ви зробили себе разом у 2019 році.
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07.12.2024 16:59 Відповісти
Замість того щоб підняти пдв, і збирати податки з тих в кого є гроші, влада вирішила обдирати тих хто працює за мінімалку.
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07.12.2024 21:25 Відповісти
що вам не подобається? Лохотрони із казино та іншими букмекерами легалізовані, акцизи збільшені, хоча й кожна четверта пачка цигарок (значний процент бензини, ДП, алкоголю, парфумів, техніки) і не знає, що таке "податки" не ментам... І цей зебілізм, здається, що не має ні кінця ні краю.
Єдине, що тішить- це теоретичне послаблення страждань від конопель, але ще не точно.
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08.12.2024 01:18 Відповісти
Платити додатково 604 гривні у місяць військового збору - це "обдирати"?! Не треба платити податки для захисту України?! Щоб ти удавився, зраднику!
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09.12.2024 00:03 Відповісти
*андони. головне, щоб трутні з ІВР отримували не менше 100К, бо з голоду виздихають. Ненавиджу підар*ги.
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08.12.2024 09:59 Відповісти
Це вже та потужність, яку нам обіцяють, чи далі буде ще потужніше?
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08.12.2024 19:37 Відповісти
Цеі інформаційна диверсія, яку робить ворог України - міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. За його словами наразі з середньомісячної зарплати 1 працівника 17.261 гривень військовий збір становить 259 гривень , а після підвищення стане 863 гривні. Тобто він шкодує віддавати на захист України додатково 604 гривні у місяць. Це ж прихований заклик до капітуляціії! Зніміть НЕГАЙНО з посади цю нахабну кремлівську потвору!
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08.12.2024 23:59 Відповісти

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