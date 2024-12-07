Словаччина з 1 березня скоротить допомогу біженцям з України до 60 днів, – ЗМІ

Із березня 2025 року низка українських біженців отримуватимуть менше підтримки від Словаччини.

Як пише Slovak Spectator, наприкінці листопада словацькі депутати схвалили незначні поправки до імміграційного законодавства – Закону про проживання іноземців та Закону про притулок, передає Інтерфакс-Україна.

"З 1 березня 2025 року особам, які отримали статус українського біженця після 28 лютого 2025 року, буде дозволено перебувати в притулках не більше ніж 60 днів, порівняно з нинішніми 120 днями. Аналогічним чином, допомога на проживання буде обмежена першими 60 днями, а не 120 днями, як це було з липня цього року", – йдеться в повідомленні.

Зміни не стосуватимуться вразливих груп населення: пенсіонерів, старших за 65 років, дітей до п'яти років або одиноких опікунів цих дітей.

Уряд стверджує, що ці заходи дадуть змогу Міністерству внутрішніх справ заощадити 2 млн євро, що є необхідним кроком з огляду на нинішній тиск на державні видатки.

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Заступник міністра внутрішніх справ Словаччини Петер Крауспе виступив на захист змін, зазначивши, що українські біженці зазвичай забезпечують себе роботою та житлом протягом двох місяців після прибуття до Словаччини. "Нам потрібно економити гроші там, де це можливо", – сказав він.

Однак опозиційні депутати заявили, що скорочення надмірні, наголосивши, що сусідні країни надають підтримку до 90 днів. Вони також критикують відсутність прозорості та консультацій під час внесення цих змін в останню хвилину.

Як повідомлялося, станом на кінець вересня статус тимчасового захисту у ЄС мали 4,2 мільйона громадян з-поза меж Євросоюзу, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України.

Зокрема, найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували у Німеччині (1,13 млн осіб; 26,9% від загальної кількості у ЄС), Польщі (979,84 тис.; 23,3%) та Чехії (378,48 тис.; 9%).

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.