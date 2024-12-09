ІТ-сектор щомісяця приносить Україні $530 мільйонів

За десять місяців 2024 року український експорт товарів та послуг становив $46,35 млрд, це на 10% більше, ніж за такий самий період минулого року. Близько 70% заробленого або $32,25 млрд припадає на товари, решта $14,09 млрд – експорт послуг.

Про це повідомляє платформа Опендатабот із посиланням на дані Національного банку.

Зазначається, що попри поступове зростання загальні обсяги експорту все ще не дотягують до рівня 2021 року. У порівнянні з 2021 роком, експорт на 29% менший – тоді він склав $65,15 млрд.

44% від усього експорту України цьогоріч – це продовольчі товари та сировина для їх виготовлення. Це на 14% більше, ніж минулого року. Переважно, йдеться про сільськогосподарський сектор.

Також на 14% за рік зріс експорт металів: до 3,78 млрд грн. Наразі на цю сферу припадає 8% від усього українського експорту.

Загалом обсяг експортованих товарів зріс на 12,7% порівняно з минулим роком. Втім це все ще у 1,6 раза менше, ніж у 2021 році.

Експорт послуг цьогоріч склав $14,09 млрд. Це на 4% більше, ніж минулоріч, але на такий же відсоток менше до 2021-го.

Читайте також: Немає підстав очікувати на зростання IТ-індустрії України до закінчення війни

Частка ІТ сектору склала 37,7% серед усіх послуг. Сума заробленого українськими айтівцями зменшилась за рік на 4,4% та складає 5,31 млрд грн.

Цьогоріч на місяць ІТ-експорт приносив $530 млн. До порівняння, торік цей показник був на рівні $555 млн. Найбільш прибутковим для ІТ-експорту був 2022 рік – $600 млн.

Як повідомлялося, упродовж січня-листопада 2024 року товарообіг України становив $101,9 млрд. Зокрема, за 11 місяців в Україну імпортували товарів на $63,6 млрд, а експортували – на $38,3 млрд.

Зазначається, що найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю – на $13 млрд, Польщі – $6,3 млрд та Німеччини – $4,8 млрд. Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $4,4 млрд, Іспанії – на $2,7 млрд та Німеччини – на $2,7 млрд.