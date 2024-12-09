У "Дії" оновили мапу Пунктів незламності – додали банки, що працюють під час відключень світла

У застосунку "Дія" оновили мапу Пунктів Незламності та додали нову функцію. Тепер з її допомогою можна знайти банки, які працюють під час відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

"Потрібні банківські послуги тут і зараз? Заходьте в застосунок Дія, відкривайте Незламність та вибирайте Банкінг у фільтрах. "Дія" підкаже, де найближчий банк, що працює навіть в умовах знеструмлень", – йдеться у повідомленні.

Також на карті є укриття та пункти незламності. За допомогою фільтрів можна дізнатися, де швидко знайти зв'язок, інтернет, генератор та інше поблизу. А ще перевірити, чи працює Пункт саме зараз або чи доступний людям з інвалідністю.

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Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури й обласними військовими адміністраціями.

Як додали у Національному банку, мережа відділень банків України, які здатні надавати банківські послуги у кризовій ситуації, зокрема під час тривалого блекауту, має назву POWER BANKING.

Вона налічує близько 2 400 банківських відділень по всій Україні, що забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом. Це майже 55% від загальної кількості банківських відділень.

Як повідомлялося, наприкінці 2023 року застосунок "Київ Цифровий" оновив мапу укриттів, додавши до неї пункти обігріву, де можна зарядити гаджети в період блекаутів, під’єднатись до інтернету та зігрітися. Тепер цей сервіс має назву "Мапа стійкості".