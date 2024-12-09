БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
14 404 31

"Воюй або працюй": У Мінцифри пояснили виняток з нових правил бронювання для "Дія.City"

city,дія

Вимога до мінімального рівня зарплати у розмірі 20 тис. грн на місяць для бронювання співробітників не застосовується для компаній-резидентів "Дія.City", оскільки технічно розмір зарплати особи розраховується через суму Єдиного соціального внеску (ЄСВ) і для резидентів простору він фіксований на рівні 22%.

Про це у пресслужбі Мінцифри повідомили у відповідь на запит агентства Інтерфакс-Україна.

"Постанова Кабміну (№1362 від 29 листопада 2024 року, – ред.) про новий порядок бронювання передбачає виняток для резидентів "Дія.City", оскільки технічно розмір заробітної плати особи рахується саме через суму сплаченого ЄСВ. У "Дія.City" ж розмір ЄСВ фіксований – 22% від мінімальної зарплати", – повідомили у Мінцифри.

Крім того, у міністерстві зауважили, що до резидентів "Дія.City" ще на етапі отримання статусу резидента застосовують низку критеріїв, один із яких – вимога про середньооблікову зарплату в компанії не менше ніж 1200 євро (52 500 грн за курсом НБУ).

Читайте також: За два роки резиденти "Дія.City" сплатили 8,5 мільярда податків

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запровадження вимоги до зарплати на рівні 20 тис. грн для бронювання працівників від мобілізації – це реалізація принципу "воюй або працюй".

Раніше Кабмін оприлюднив оновлену постанову про бронювання через "Дію" з 1 грудня. Документ відкрив можливість бронювати нових працівників під обіцянку нарахування їм зарплати від 20 тис. грн на місяць і продовжив статус критично важливих підприємств до 28 лютого 2025 року для всіх, хто мав такий статус станом на 1 грудня 2024 року.

Водночас нове податкове законодавство, що набуло чинності з 1 грудня, передбачає, що інформація щодо оновлення зарплати буде доступною помісячно. Звірка зазначеної під час бронювання працівника зарплати з реєстром здійснюватиметься автоматично.

Згідно з постановою також було знято вимогу про місячну зарплату в 20 тис. грн для можливості бронювання до співробітників компаній-резидентів "Дія.City". Компанії-резиденти зрівняли з працівниками державних і комунальних підприємств, також було розширення до 100% квоти бронювання протезистів-ортезистів.

Мінекономіки та Мінцифри задекларували, що процес бронювання через "Дію" відновлено вже з 1 грудня, проте за відсутності нових критеріїв критичності від міністерств і відомств та неможливості підтвердити статус критичності зараз підприємства можуть бронювати співробітників до 28 лютого 2025 року.

Автор: 

бронювання (200) мобілізація (468) зарплата (1119) Мінцифри (803) Дія.City (37)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Бідні воюють, багаті жирують
показати весь коментар
09.12.2024 14:56
+17
скоро "ху@ми" будемо мірятись для бронювання.
показати весь коментар
09.12.2024 14:39
+17
А отой Сірожа Лещенко - воно воює чи працює?
А оті дуполизи Петров та Іванов - вони що роблять?
показати весь коментар
09.12.2024 14:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скоро "ху@ми" будемо мірятись для бронювання.
показати весь коментар
09.12.2024 14:39 Відповісти
"Воюй, кради або працюй" - якщо будеш красти достатньо то зможеш і не воювати і не працювати!
показати весь коментар
09.12.2024 14:40 Відповісти
А може бери хабарі або воюй?
показати весь коментар
09.12.2024 14:40 Відповісти
плати або здохни
показати весь коментар
09.12.2024 16:31 Відповісти
А отой Сірожа Лещенко - воно воює чи працює?
А оті дуполизи Петров та Іванов - вони що роблять?
показати весь коментар
09.12.2024 14:43 Відповісти
Джокер за працює - правда на "удальонкє"
показати весь коментар
09.12.2024 14:47 Відповісти
Та воно заочно зробилося інвалідом. Мабуть якогось парного органу не вистачає...
показати весь коментар
09.12.2024 14:50 Відповісти
У них зряплати хАроші...
показати весь коментар
09.12.2024 15:22 Відповісти
"Воюй або працюй" - звучить якось по-диктаторськи, не дуже демократично
показати весь коментар
09.12.2024 14:47 Відповісти
Саме гасло звучить під час війни досить непогано, але від зелених ригів воно звучить фальшиво, тай виконання - через дупу.
показати весь коментар
09.12.2024 14:55 Відповісти
«Arbeit macht frei»...
показати весь коментар
09.12.2024 15:10 Відповісти
Поки що - воюй або коксуй.
показати весь коментар
09.12.2024 14:52 Відповісти
Бідні воюють, багаті жирують
показати весь коментар
09.12.2024 14:56 Відповісти
опять лоха заманивают
показати весь коментар
09.12.2024 14:56 Відповісти
Рівність прав?
показати весь коментар
09.12.2024 14:58 Відповісти
Тим, чим блазень раніше грав на роялі, він тепер грає на Конституції.
Десь там поряд і права громадян.
показати весь коментар
09.12.2024 15:13 Відповісти
А що з тими, хто не воює в Україні і не працює в Україні як два сини Петра п'ятого? У розшук їх чи помилування?
показати весь коментар
09.12.2024 15:07 Відповісти
А у першого, другого, третього, четвертого хтось колись воював? Чи вони всі інваліди на Сардинії та в Монако?
показати весь коментар
09.12.2024 20:08 Відповісти
Ну нормально, судді, прокурори, депутати і всі інші чиновники отримують в середньму 50тис грн, мають броні, а для держави і народу є тільки упирями, які висасують кров! Це ж не нормально, коли велика частина бюджету іде на їхнє утримання, а ефективність близько нуля! То питання, а вони нам потрібні?
показати весь коментар
09.12.2024 15:52 Відповісти
Ні.
Що далі? Чи це все?...
показати весь коментар
09.12.2024 16:40 Відповісти
А далі потрібно захищати Батьківщину, а не дерибанити Державу! Між іншим оця вся наволоч перша очікує росмір бо в них мета красти і пофіг , чи в Українського народу, чи в кацапів!
показати весь коментар
09.12.2024 17:26 Відповісти
"Кровасісі?!" (с)
показати весь коментар
09.12.2024 19:57 Відповісти
Дякуємо шо кришуєте ігроку!!! урааааааа ***** Мінцифрі тричі!
показати весь коментар
09.12.2024 16:01 Відповісти
Все вам не так, аби понити ото. Бідним навпаки, дали можливість піти заробити грошей. А вас буй поймеш - то вам грошей мало, то пропонують "сотку" на місяць, а ви не хочете. Вже навіть насильно відловлюють, а всі недовольні.
показати весь коментар
09.12.2024 16:32 Відповісти
Гражданская война в США (1861-1865)

Фраза: «Work or fight» («Работай или воюй»).

Контекст: Во время войны Конфедерация использовала этот лозунг для мобилизации всех мужчин: либо они трудятся на благо фронта, либо обязаны сражаться в армии.
показати весь коментар
09.12.2024 16:37 Відповісти
Це та Конфедерація, яка війну програла, бо в Півночі було більше людських і матеріальних ресурсів?
показати весь коментар
09.12.2024 16:40 Відповісти
Воювати будуть всі. Просто в кого мала зарплата - воюватиме за себе і за того в кого велика зарплата. В кого немає дітей - захищатиме сім'ю того, в кого троє дітей. І так далі. А ви як думали?
показати весь коментар
09.12.2024 16:38 Відповісти
Воюй або працюй.
Де у цій формулі враховане чиновницьке/депутатське/прокурорське кодло?
Населення України зменшилось вдічі. Отже ПОЛОВИНА З ВАС НЕПОТРІБНІ
А я забув вони рахуються по іншій формулі ***** І ЖИРУЙ
показати весь коментар
09.12.2024 16:40 Відповісти
До допису вище приклад:
Чинний та ексголова Господарського суду Львівщини вимагали $1 млн хабаря, - НАБУ Джерело: https://censor.net/ua/n3524159
показати весь коментар
09.12.2024 16:42 Відповісти
Тож і виходить що всі на фронті з сіл та містечок.. звідки там критичні фірми і зп 20тис
показати весь коментар
10.12.2024 17:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 