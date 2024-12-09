"Воюй або працюй": У Мінцифри пояснили виняток з нових правил бронювання для "Дія.City"

Вимога до мінімального рівня зарплати у розмірі 20 тис. грн на місяць для бронювання співробітників не застосовується для компаній-резидентів "Дія.City", оскільки технічно розмір зарплати особи розраховується через суму Єдиного соціального внеску (ЄСВ) і для резидентів простору він фіксований на рівні 22%.

Про це у пресслужбі Мінцифри повідомили у відповідь на запит агентства Інтерфакс-Україна.

"Постанова Кабміну (№1362 від 29 листопада 2024 року, – ред.) про новий порядок бронювання передбачає виняток для резидентів "Дія.City", оскільки технічно розмір заробітної плати особи рахується саме через суму сплаченого ЄСВ. У "Дія.City" ж розмір ЄСВ фіксований – 22% від мінімальної зарплати", – повідомили у Мінцифри.

Крім того, у міністерстві зауважили, що до резидентів "Дія.City" ще на етапі отримання статусу резидента застосовують низку критеріїв, один із яких – вимога про середньооблікову зарплату в компанії не менше ніж 1200 євро (52 500 грн за курсом НБУ).

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запровадження вимоги до зарплати на рівні 20 тис. грн для бронювання працівників від мобілізації – це реалізація принципу "воюй або працюй".

Раніше Кабмін оприлюднив оновлену постанову про бронювання через "Дію" з 1 грудня. Документ відкрив можливість бронювати нових працівників під обіцянку нарахування їм зарплати від 20 тис. грн на місяць і продовжив статус критично важливих підприємств до 28 лютого 2025 року для всіх, хто мав такий статус станом на 1 грудня 2024 року.

Водночас нове податкове законодавство, що набуло чинності з 1 грудня, передбачає, що інформація щодо оновлення зарплати буде доступною помісячно. Звірка зазначеної під час бронювання працівника зарплати з реєстром здійснюватиметься автоматично.

Згідно з постановою також було знято вимогу про місячну зарплату в 20 тис. грн для можливості бронювання до співробітників компаній-резидентів "Дія.City". Компанії-резиденти зрівняли з працівниками державних і комунальних підприємств, також було розширення до 100% квоти бронювання протезистів-ортезистів.

Мінекономіки та Мінцифри задекларували, що процес бронювання через "Дію" відновлено вже з 1 грудня, проте за відсутності нових критеріїв критичності від міністерств і відомств та неможливості підтвердити статус критичності зараз підприємства можуть бронювати співробітників до 28 лютого 2025 року.