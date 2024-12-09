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Новини
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Товарообіг України перевищив $100 мільярдів. Імпорт товарів майже вдвічі більший за експорт

експорт,імпорт,товарообіг

За підсумками перших 11 місяців 2024 року товарообіг України склав $101,9 млрд. Зокрема, протягом січня-листопада імпортували товарів на суму $63,6 млрд, а експортували – на $38,3 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Найбільше товарів до України імпортували з Китаю (на $13 млрд), Польщі (на $6,3 млрд) та Німеччини ($4,8 млрд).

Водночас експортували українських товарів найбільше до Польщі – на $4,4 млрд, Іспанії – на $2,7 млрд та Німеччини – на $2,7 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2024 року товарів 65% припадало на такі категорії:

  • машини, устаткування та транспорт – $22,2 млрд;
  • продукція хімічної промисловості – $10,7 млрд;
  • паливно-енергетичні – $8,2 млрд.

Загалом оподаткований імпорт склав $52,1 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-листопаді 2024 року склало 0,51 $/кг, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, уточнили у Митній службі.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – $22,6 млрд;
  • метали та вироби з них – $4,1 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт – $3,2 млрд.

За 11 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 270,3 млн грн.

Товарообіг України перевищив $100 мільярдів з початку року

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.

Автор: 

імпорт (2315) митниця (816) експорт (3826) Державна митна служба (470)


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все правильно - жодних тарифів проти китайського імпорту, а то таварісч сі абідітся. хай штати й європа вводять тарифні обмеження, а ми проти головного союзника кацапів навіть й не поворухнемося...
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09.12.2024 16:01 Відповісти
Зеперетворення колись розвинутої країни в немічну баноново-залежну
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09.12.2024 16:15 Відповісти
"колись розвинутої країни" - це з якого мультика?
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09.12.2024 16:46 Відповісти
В Україні 1991-го року було кілька заводів з виробництва мікропроцесорів.

Так, це були КР580ВМ80. Але все ж ті заводи були не ТРЦ.
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09.12.2024 23:23 Відповісти
А де поділося ІТ? Яке було більше за металургію по експорту!
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09.12.2024 21:25 Відповісти
" ... в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували - на $36 млрд. ...".

Зеленський, це такий в тебе потужний "План Стійкості" , незламний ти наш?!
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10.12.2024 00:13 Відповісти
Покупают новые машинки чиновники.
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10.12.2024 01:29 Відповісти
А БОРГ 140 МЛРД. ! ЯК ТАКЕ МОЖЕ БУТИ !?)
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10.12.2024 02:51 Відповісти

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