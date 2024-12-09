Товарообіг України перевищив $100 мільярдів. Імпорт товарів майже вдвічі більший за експорт
За підсумками перших 11 місяців 2024 року товарообіг України склав $101,9 млрд. Зокрема, протягом січня-листопада імпортували товарів на суму $63,6 млрд, а експортували – на $38,3 млрд.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Найбільше товарів до України імпортували з Китаю (на $13 млрд), Польщі (на $6,3 млрд) та Німеччини ($4,8 млрд).
Водночас експортували українських товарів найбільше до Польщі – на $4,4 млрд, Іспанії – на $2,7 млрд та Німеччини – на $2,7 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2024 року товарів 65% припадало на такі категорії:
- машини, устаткування та транспорт – $22,2 млрд;
- продукція хімічної промисловості – $10,7 млрд;
- паливно-енергетичні – $8,2 млрд.
Загалом оподаткований імпорт склав $52,1 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-листопаді 2024 року склало 0,51 $/кг, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, уточнили у Митній службі.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – $22,6 млрд;
- метали та вироби з них – $4,1 млрд;
- машини, устаткування та транспорт – $3,2 млрд.
За 11 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 270,3 млн грн.
Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.
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Так, це були КР580ВМ80. Але все ж ті заводи були не ТРЦ.
Зеленський, це такий в тебе потужний "План Стійкості" , незламний ти наш?!