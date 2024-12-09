БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 183 10

Росія купує мікросхеми для зброї через американський інтернет-магазин, – Bloomberg

чіп

Росія змогла налагодити поставки американських чіпів та мікросхем, що використовуються для виробництва зброї, з інтернет-магазину компанії Texas Instruments – TI store.

Про це свідчить розслідування Bloomberg, передає liga.net.

Зазначається, що російські дистрибʼютори копіюють інформацію з інтернет-магазину TI store на свої торгові платформи, що дозволяє клієнтам переглядати наявність напівпровідників та їх ціни перед замовленням.

Зокрема, російськими сайтами, що продають товари TI із націнкою у 40%, є getchips.ru та altchips.ru.

Урядовці США дійшли висновку, що російські портали використовують API (інтерфейс програмування додатків, що використовується для обміну даними між компаніями) Texas Instruments для доступу до повної інформації про товари.

TI надає API своїм партнерам, що дозволяє переглядати ціни, наявність товарів, інформацію про замовлення тощо. У деяких випадках авторизовані користувачі цього API, наприклад, сервіси порівняння цін, комбінують цю інформацію з іншими джерелами даних і створюють окремий API.

Читайте також: Росія купує західні мікросхеми для винищувачів та ракет через пов’язані з Лукашенком компанії

Утім, компанія стверджує, що не надає свій API жодній російській фірмі, а всі партнрери, що мають до нього доступ, проходять процедуру перевірки.

За інформацією видання, російські дистрибʼютори копіюють інформацію про товари через сайт західної компанії, яка не має прямого доступу до API Texas Instruments. Однак дізнатися назву цієї фірми Bloomberg не вдалося.

Зазначається, що спочатку закупівлю має схвалити російський уряд, після чого необхідне обладнання замовляється через принаймні одного посередника і постачається щонайменше в одне проміжну країну.

За даними документів, які бачив Bloomberg, серед посередників – компанії Sure Technology, Chipower Electronics і Horsway Tech з Гонконгу.

Читайте також: Виробництво зброї: Росія через Китай купує запчастини для верстатів з випуску чипів кінця 1990-х

Звідти товари доставляються переважно через транспортну компанію Sea Global SCM та російську авіакомпанію "Аерофлот".

Один із великих російських дистрибʼюторів обробив понад 4 000 замовлень на сотні тисяч товарів TI store на суму близько $6 млн до серпня 2024 року. Замовлення на майже $4 млн були призначені для російських військових компаній.

Раніше уряд США звинувачував TI store у слабкому контролі за онлайн-продажами. Водночас інтернет-магазин запевняє, що регулярно перевіряє замовлення та скасовує тисячі, що викликають занепокоєння.

Чіпи TI, зокрема, були знайдені в російських ракетах "Кинджал" та ударних безпілотниках "Ланцет-3". Загалом, українські слідчі знайшли понад 4 000 західних компонентів у російській зброї з початку повномасштабної війни, 14% з яких були вироблені компанією Texas Instruments.

Раніше стало відомо, що великі партії вимірювальних приладів виробництва провідних західних компаній, які призначалися нібито для Казахстану, насправді поставлялися в Росію, зокрема компаніям, що вже потрапили під санкції.

У липні повідомлялося, що важка техніка Caterpillar американського виробництва поставляється в Росію офіційним дилером – британською компанією Vostochnaya Technika, – попри вихід Caterpillar із Росії, а також незважаючи на американські та британські санкції.

Перед тим Росія почала обходити санкції через Монголію.

Автор: 

зброя (870) росія (14184) США (4871) технології (561)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+6
проте Україна Зеленського нічого не закуповує і відмовляється робити ракети ,хоча обмежень немає
показати весь коментар
09.12.2024 15:30
+5
Ну так якщо ж фінансувати ВПК ,а не зомбофон . то хто ж розповідатиме про "поганий Захід"?
показати весь коментар
09.12.2024 15:33
+1
вони і айфони купляють через фірми-посередники, якби хотіли то заблочили все і в Казахстан нічого би не продавали, і в Вірменію і Грузію, не кажучи про перевалку в Таджикістані альтернативного імпорту.
показати весь коментар
09.12.2024 15:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
проте Україна Зеленського нічого не закуповує і відмовляється робити ракети ,хоча обмежень немає
показати весь коментар
09.12.2024 15:30 Відповісти
Ну так якщо ж фінансувати ВПК ,а не зомбофон . то хто ж розповідатиме про "поганий Захід"?
показати весь коментар
09.12.2024 15:33 Відповісти
"пекельні санкції" США працюють ,для виготовлення рашистом , смертоносної зброї проти України
показати весь коментар
09.12.2024 15:44 Відповісти
вони і айфони купляють через фірми-посередники, якби хотіли то заблочили все і в Казахстан нічого би не продавали, і в Вірменію і Грузію, не кажучи про перевалку в Таджикістані альтернативного імпорту.
показати весь коментар
09.12.2024 15:46 Відповісти
Пекельні санкції, угу.
показати весь коментар
09.12.2024 15:47 Відповісти
Санкції працюють
показати весь коментар
09.12.2024 15:49 Відповісти
Гандони ...
показати весь коментар
09.12.2024 16:13 Відповісти
Американці виявили і перекриють ті схеми. Це дуже негарно, але війна йде не в них, а в нас і вона для них якось далеко, а гроші не пахнуть кров'ю. Пропоную загуглити, як з України зрадником богуслаєвим у 2020 році поставлялися кацапам мотори для літаків і гелікоптерів, якими сьогодні терористи із боліт вбивають військовиї і мирних.
показати весь коментар
09.12.2024 16:37 Відповісти
У чьому проблема???Стадо малоросів в Україні досі скупає різний шмурдяк з "Аліекспресу","тему",допомогаючи союзнику рашки кітаю.І нічього-все усіх влаштовує.
показати весь коментар
09.12.2024 17:18 Відповісти
Журналісти живуть у власній реальності.
показати весь коментар
09.12.2024 17:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 