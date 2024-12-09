Аптечний бум: З початку року в Україні відкрили майже 1000 нових аптек

Протягом січня-жовтня 2024 року кількість торгових точок в Україні збільшилася на 2279 одиниць, водночас закрився 831 магазин. Таким чином, загалом роздрібна мережа збільшилася на 1548 об’єктів.

Про це свідчать дані аналітичного дослідження "Географія ритейлу" на основі даних 110 мереж, які входять до Асоціації ритейлерів України (RAU), передає Liga.net.

Загалом найбільше магазинів всіх напрямків відкривалося у п’яти областях: Київській, Львівській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській.

При цьому лідером серед галузей українського ритейлу за кількістю відкритих нових точок стали аптечні мережі: за перші 10 місяців 2024 року відкрилося 977 нових аптек. Найбільше серед них – 377 нових точок – відкрила мережа "Подорожник" Олександра Федечка.

На другому місці за приростом кількості нових точок – non-food-ритейл. У цьому сегменті відкрито 578 нових торгових точок, 340 з яких належать мережі магазинів у форматі one dollar store "Аврора" Тараса Панасенка і Лева Жиденка.

Третє місце займає сегмент продуктових супермаркетів, де з початку року відкрилося 379 нових магазинів. У цьому напрямку лідирує мережа магазинів формату "біля дому" "Домашній маркет", яка відкрила 67 нових точок.

Четверте місце серед мереж посідають магазини техніки та електроніки – 120 нових точок. Водночас у цьому сегменті закрилося 80 магазинів, тому чистий приріст склав лише 40 торгових точок. Лідером у цьому сегменті є мережа "Кібернетики".

Замикає п’ятірку лідерів fashion-ритейл. У цьому сегменті відкрилося 108 нових магазинів одягу, а закрилося 43 магазини. Відтак, чистий приріст склав 65 торгових точок. Лідером у цьому сегменті стала мережа Sinsay.

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Загалом, за оцінками експертів RAU, торік товарообіг галузі роздрібної торгівлі в Україні склав 1,54 трлн грн, за підсумками 2024 року цей показник зросте до 1,81 трлн грн.