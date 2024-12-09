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Новини
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Аптечний бум: З початку року в Україні відкрили майже 1000 нових аптек

аптека

Протягом січня-жовтня 2024 року кількість торгових точок в Україні збільшилася на 2279 одиниць, водночас закрився 831 магазин. Таким чином, загалом роздрібна мережа збільшилася на 1548 об’єктів.

Про це свідчать дані аналітичного дослідження "Географія ритейлу" на основі даних 110 мереж, які входять до Асоціації ритейлерів України (RAU), передає Liga.net.

Загалом найбільше магазинів всіх напрямків відкривалося у п’яти областях: Київській, Львівській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській.

При цьому лідером серед галузей українського ритейлу за кількістю відкритих нових точок стали аптечні мережі: за перші 10 місяців 2024 року відкрилося 977 нових аптек. Найбільше серед них – 377 нових точок – відкрила мережа "Подорожник" Олександра Федечка.

На другому місці за приростом кількості нових точок – non-food-ритейл. У цьому сегменті відкрито 578 нових торгових точок, 340 з яких належать мережі магазинів у форматі one dollar store "Аврора" Тараса Панасенка і Лева Жиденка.

Третє місце займає сегмент продуктових супермаркетів, де з початку року відкрилося 379 нових магазинів. У цьому напрямку лідирує мережа магазинів формату "біля дому" "Домашній маркет", яка відкрила 67 нових точок.

Четверте місце серед мереж посідають магазини техніки та електроніки – 120 нових точок. Водночас у цьому сегменті закрилося 80 магазинів, тому чистий приріст склав лише 40 торгових точок. Лідером у цьому сегменті є мережа "Кібернетики".

Замикає п’ятірку лідерів fashion-ритейл. У цьому сегменті відкрилося 108 нових магазинів одягу, а закрилося 43 магазини. Відтак, чистий приріст склав 65 торгових точок. Лідером у цьому сегменті стала мережа Sinsay.

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Загалом, за оцінками експертів RAU, торік товарообіг галузі роздрібної торгівлі в Україні склав 1,54 трлн грн, за підсумками 2024 року цей показник зросте до 1,81 трлн грн.

Автор: 

ліки (573) магазин (258) аптека (100) рітейл (173)


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Топ коментарі
+3
"Присадили" людей на так звані "ліки", 90% яких - "липа".
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09.12.2024 16:13
+3
Аквамаріс: Склад100 г розчину містять 100 г нерозведеної гіпертонічної (23 г/л NaCl). Країна-виробник Франція
Вартість 430 грн.
Якби жінки не були бовдурами і поважали працю своїх чоловіків, а ще вчили хімію у школі вони б не змушували чоловіків купували 50 мл. розчину звичайної води з кухонною сіллю за 430 грн.
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09.12.2024 17:35
+2
На що попит - на те і пропозиція
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09.12.2024 17:00
Коментувати
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І про ціни не забудьте написати в тих аптеках. А перестрахування медичне для бідноти впровадити яке є навіть в проклятих москалів влада недопетрає?
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09.12.2024 16:11 Відповісти
"Присадили" людей на так звані "ліки", 90% яких - "липа".
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09.12.2024 16:13 Відповісти
Крейди на всіх вистачє, головне обєрточкі міняти своєчасно.
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09.12.2024 20:22 Відповісти
Аптеки і аптечні кіоски - от в чому різниця! Знаєте?
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09.12.2024 16:14 Відповісти
а птека має право і функціонал для виробництва ліків на заказ, тіпа закалапуцать який розчин по рецепту, а аптечний кіоск - тільки продаж готових виробів
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09.12.2024 16:37 Відповісти
обмеження по площі приміщень
можливості по зберіганню ліків
І тд і тп
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09.12.2024 16:41 Відповісти
Зафіксований пік закупок заспокійливого в часи якогось гундосіння з екрану.
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09.12.2024 16:29 Відповісти
На що попит - на те і пропозиція
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09.12.2024 17:00 Відповісти
Просто дайте перелік ліків що користуються найбільшим попитом і відразу ціни на них.Тут же стане зрозумілою така активність по відкриттю нових аптек.Краплі для носа від нежиттю - чотириста п"ятдесят гривень!Це що за бл...дство?!При цьому ніхто не перевіряє чи це ліки,а не пресована крейда з полином.Нагадаю,в Еміратах за контрафактні ліки - смертна кара...
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09.12.2024 17:17 Відповісти
Аквамаріс: Склад100 г розчину містять 100 г нерозведеної гіпертонічної (23 г/л NaCl). Країна-виробник Франція
Вартість 430 грн.
Якби жінки не були бовдурами і поважали працю своїх чоловіків, а ще вчили хімію у школі вони б не змушували чоловіків купували 50 мл. розчину звичайної води з кухонною сіллю за 430 грн.
показати весь коментар
09.12.2024 17:35 Відповісти
У аквамаріса є незамінний плюс. Зручна "пшикалка". Ото заради неї і доводиться платити такі дикі гроші )
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10.12.2024 12:25 Відповісти
Ужжос! Працювати нєкому! Усєх в армію забралі!
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10.12.2024 12:16 Відповісти

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