Гривня розпочала тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

Курс гривні знижується на початку тижня щодо долара США, але майже не змінився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 10 грудня, на рівні 41,5093 грн/$, порівняно із 41,4446 грн/$ у понеділок. Минулого тижня, 4 грудня, він опускався до історичного мінімуму – 41,6972 грн/$.

Водночас курс гривні до євро майже не змінився – 43,8525 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.