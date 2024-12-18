В окупованому Криму відключатимуть мобільний інтернет
В окупованому Росією Криму з вівторка, 17 грудня, плануються відключення мобільного інтернету.
Про це повідомили в "Мінінформі" Криму.
Там зазначили, що такі заходи впроваджуються "для організації безпеки жителів Криму".
"Всі інтернет-провайдери надаватимуть послуги у звичайному режимі", – додали в "відомстві".
Причин обмежень окупаційна російська влада не уточнила.
Місцеві ЗМІ напередодні повідомляли, що в одного з мобільних операторів регіону – "Волна Мобайл" – виникли технічні неполадки, після чого користувачі стали скаржитися на збої мобільного додатка та перебої з інтернетом, пише The Moscow Times.
Зараз у Криму функціонують чотири мобільні оператори, які забезпечують зв'язок та інтернет. Ключові російські оператори ("Билайн", МТС, "Мегафон" і "Т2 Мобайл") вже скасували доплату за роумінг у Криму, а до 28 лютого 2025 року виключать і націнку.
Минулого разу відключення мобільного інтернету в Криму відбувалися у вересні.
Як повідомлялося, 6 грудня в Росії проводлися навчання з перевірки безпеки та стійкості рунету на випадок відключення від глобальної мережі.
У Роскомнагляді тоді зазначили, що метою навчань, які проводяться щорічно відповідно до закону про "суверенний рунет", є підтвердження "готовності" російського сегменту інтернету до роботи без зв'язків із зовнішнім світом. Зокрема, перевіряється "доступність ключових зарубіжних та російських сервісів у разі навмисного зовнішнього впливу".
Президент РФ Владімір Путін вимагав створити "суверенний рунет", який працюватиме тільки в Росії під контролем держави, ще в 2017 році. Наприкінці січня 2024 року стався масштабний збій у доменній зоні .ru, через який мільйони користувачів у Росії та за кордоном залишилися без доступу до сайтів.
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