В окупованому Криму відключатимуть мобільний інтернет

В окупованому Росією Криму з вівторка, 17 грудня, плануються відключення мобільного інтернету.

Про це повідомили в "Мінінформі" Криму.

Там зазначили, що такі заходи впроваджуються "для організації безпеки жителів Криму".

"Всі інтернет-провайдери надаватимуть послуги у звичайному режимі", – додали в "відомстві".

Причин обмежень окупаційна російська влада не уточнила.

Місцеві ЗМІ напередодні повідомляли, що в одного з мобільних операторів регіону – "Волна Мобайл" – виникли технічні неполадки, після чого користувачі стали скаржитися на збої мобільного додатка та перебої з інтернетом, пише The Moscow Times.

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Зараз у Криму функціонують чотири мобільні оператори, які забезпечують зв'язок та інтернет. Ключові російські оператори ("Билайн", МТС, "Мегафон" і "Т2 Мобайл") вже скасували доплату за роумінг у Криму, а до 28 лютого 2025 року виключать і націнку.

Минулого разу відключення мобільного інтернету в Криму відбувалися у вересні.

Як повідомлялося, 6 грудня в Росії проводлися навчання з перевірки безпеки та стійкості рунету на випадок відключення від глобальної мережі.

У Роскомнагляді тоді зазначили, що метою навчань, які проводяться щорічно відповідно до закону про "суверенний рунет", є підтвердження "готовності" російського сегменту інтернету до роботи без зв'язків із зовнішнім світом. Зокрема, перевіряється "доступність ключових зарубіжних та російських сервісів у разі навмисного зовнішнього впливу".

Президент РФ Владімір Путін вимагав створити "суверенний рунет", який працюватиме тільки в Росії під контролем держави, ще в 2017 році. Наприкінці січня 2024 року стався масштабний збій у доменній зоні .ru, через який мільйони користувачів у Росії та за кордоном залишилися без доступу до сайтів.