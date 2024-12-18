Правоохоронці затримали очільника КРАІЛ Рудого. Його підозрюють у пособництві РФ (оновлено)

Вранці 18 грудня представники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора.

За словами співрозмовника видання, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

Як пише Бабель, Рудого затримали через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино. Йдеться про онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію з організації азартних ігор.

Пізніше ДБР підтвердило затримання керівника КРАІЛ. Зокрема, його затримали за підозрою у пособництві РФ та незаконному зберіганні наркотиків.

Як пояснили правоохоронці, Комісія видала та за вказівками Рудого "навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор в інтернеті комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору".

При цьому рішення не ухвалювалося навіть попри експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує нацбезпеці.

Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб – кокаїн у великих розмірах.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 5 грудня правоохоронці повідомили про підозру власникам та топменеджерам Pin-Up. Слідство встановило, що пов'язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи бюджет агресора.

Також їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ і агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.