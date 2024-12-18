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Новини
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Правоохоронці затримали очільника КРАІЛ Рудого. Його підозрюють у пособництві РФ (оновлено)

Очільник КРАІЛ Іван Рудий

Вранці 18 грудня представники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора.

За словами співрозмовника видання, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

Як пише Бабель, Рудого затримали через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино. Йдеться про онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію з організації азартних ігор. 

Пізніше ДБР підтвердило затримання керівника КРАІЛ. Зокрема, його затримали за підозрою у пособництві РФ та незаконному зберіганні наркотиків.

Як пояснили правоохоронці, Комісія видала та за вказівками Рудого "навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор в інтернеті комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору".

При цьому рішення не ухвалювалося навіть попри експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує нацбезпеці.

Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб – кокаїн у великих розмірах.

Досудове розслідування триває.

ДБР

Правоохоронці затримали очільника КРАІЛ Рудого

Як повідомлялося, 5 грудня правоохоронці повідомили про підозру власникам та топменеджерам Pin-Up. Слідство встановило, що пов'язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи бюджет агресора.

Також їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ і агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

Автор: 

Рудий Іван (2) КРАІЛ (69)


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Топ коментарі
+8
от мені цікаво, а хто ж був ініціатором КРАІЛа? За часів якого президента створили цю структуру?
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18.12.2024 10:18
+5
Хтось здивований???
Українець, пам'ятай!
Лудоман- пособник ерефії!
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18.12.2024 09:56
+2
А якщо краще придивитися то можна побачити вуха гетьманцева!!!!
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18.12.2024 11:26
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Хтось здивований???
Українець, пам'ятай!
Лудоман- пособник ерефії!
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18.12.2024 09:56 Відповісти
от мені цікаво, а хто ж був ініціатором КРАІЛа? За часів якого президента створили цю структуру?
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18.12.2024 10:18 Відповісти
Створили цю структуру за часів "Най-найвеличнішого"
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18.12.2024 10:36 Відповісти
А якщо краще придивитися то можна побачити вуха гетьманцева!!!!
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18.12.2024 11:26 Відповісти
Ета палітічєскіє прєслєдаванія! Іґральний бізнес внє палітікі!
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18.12.2024 12:15 Відповісти
яка честна пика,одразу видно честний робітник заводу
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18.12.2024 12:26 Відповісти
Жил себе чувак в ногу со временем - качался, облолбанный трудился, ходил под военного косил. За кордон " у відрядження" с телом инстаграмным и ***, забыл кому то занести...
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18.12.2024 16:34 Відповісти
Кацапи Рудого на кокс посадили і грязні мілки гроші... а Арахамія черпаком черпав...
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18.12.2024 16:54 Відповісти
У мене є знайомі, і навіть родичі, які знають Івана Рудого ще школярем молодших класів, досить світлою різносторонньою, активною, патріотичною людиною.

Прекрасна родина українських патріотів, батько - солдат-«афганець», сам Іван відразу поїхав захищати Україну при Донбаській кризі (у 2014-15, напевне по призову).
Зробіть порівняння із коє з ким іншим і його дітьми!
Підрозділ попав (підвели) під удар російського Граду. Дістав значне поранення ноги, якусь заміну суглобів, до цього був на серйозних обезболюючих, можливо наркотичних - але це медицинська практика.

Саме за сумою таких своїх якостей здобув державні посади. І, мені здається, це було ще при Пopoшeнку (так, подивився - був секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей полеглих захисників України). Так що не треба про «зелену владу»!

Посада дійсно «гаряча» по типу діяльності - там всі ці казино - не на чесних грошах, і кому вони дійсно належать - ніхто не доповідає. Це так само, як працювати у тюрмі - спілкуватися із злочинцями.

Всім хочеться посаду зайняти, а це можна зробити тільки компроматом, навіть фейковим.
Це якась схема переділу, що означає підстави.

Це комісія, а не армія, тут від керівника все не залежить - будь-хто із учасників міг звернутися до преси у разі найменшої незгоди!
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18.12.2024 16:58 Відповісти
після наркотні людина змінюється. Найчастіше - від Христа до Диявола...Вирулюють одиниці.
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18.12.2024 18:48 Відповісти
От воно що!
4 грудня Верховна Рада https://jurliga.ligazakon.net/news/232396 прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідована до 1 квітня 2025 року.

А це просто в ДБР хтось собі подаруночок під ялиночку захотів у вигляду хромих качок та сбитих льотчиків! Ось і пришили справу!
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18.12.2024 22:40 Відповісти
"кульгавих качок та збитих льотчиків"
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19.12.2024 01:50 Відповісти
ТАК СКОРМИЛИ БЫ ЕМУ ЭТО ВСЁ СРАЗУ И У СЕМЬИ ЕГО ВСЁ ЗАБРАЛИ !!! ВОТ ЭТО ДЕЛО !!! ЧТОБ ДРУГИМ НЕ ПОВАДНО БЫЛО !!! А ТАК ВЫ ПДРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ И ВАМ СМЕРТЬ !)
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19.12.2024 06:13 Відповісти
И ВАШИМ ВСЕМ БЛИЗКИМ СМЕРТЬ !)
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19.12.2024 06:14 Відповісти

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