Правоохоронці затримали очільника КРАІЛ Рудого. Його підозрюють у пособництві РФ (оновлено)
Вранці 18 грудня представники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.
Про це повідомляє Українська правда із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Зазначається, що його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора.
За словами співрозмовника видання, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.
Як пише Бабель, Рудого затримали через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино. Йдеться про онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію з організації азартних ігор.
Пізніше ДБР підтвердило затримання керівника КРАІЛ. Зокрема, його затримали за підозрою у пособництві РФ та незаконному зберіганні наркотиків.
Як пояснили правоохоронці, Комісія видала та за вказівками Рудого "навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор в інтернеті комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору".
При цьому рішення не ухвалювалося навіть попри експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує нацбезпеці.
Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб – кокаїн у великих розмірах.
Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося, 5 грудня правоохоронці повідомили про підозру власникам та топменеджерам Pin-Up. Слідство встановило, що пов'язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи бюджет агресора.
Також їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ і агресія проти України.
До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
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Українець, пам'ятай!
Лудоман- пособник ерефії!
Прекрасна родина українських патріотів, батько - солдат-«афганець», сам Іван відразу поїхав захищати Україну при Донбаській кризі (у 2014-15, напевне по призову).
Зробіть порівняння із коє з ким іншим і його дітьми!
Підрозділ попав (підвели) під удар російського Граду. Дістав значне поранення ноги, якусь заміну суглобів, до цього був на серйозних обезболюючих, можливо наркотичних - але це медицинська практика.
Саме за сумою таких своїх якостей здобув державні посади. І, мені здається, це було ще при Пopoшeнку (так, подивився - був секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей полеглих захисників України). Так що не треба про «зелену владу»!
Посада дійсно «гаряча» по типу діяльності - там всі ці казино - не на чесних грошах, і кому вони дійсно належать - ніхто не доповідає. Це так само, як працювати у тюрмі - спілкуватися із злочинцями.
Всім хочеться посаду зайняти, а це можна зробити тільки компроматом, навіть фейковим.
Це якась схема переділу, що означає підстави.
Це комісія, а не армія, тут від керівника все не залежить - будь-хто із учасників міг звернутися до преси у разі найменшої незгоди!
4 грудня Верховна Рада https://jurliga.ligazakon.net/news/232396 прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідована до 1 квітня 2025 року.
А це просто в ДБР хтось собі подаруночок під ялиночку захотів у вигляду хромих качок та сбитих льотчиків! Ось і пришили справу!