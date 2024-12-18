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Новини
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В Україні з початку року закрилося чверть мільйона ФОПів, майже 10% – після підписання закону про податки

бізнес

Із початку 2024 року в Україні припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Зазначається, що найбільше закриттів відбулося в березні – 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність.

Водночас, за даними аналітиків, значну роль у сплеску закритті ФОПів восени відіграло ухвалення закону про історичне підвищення податків. Так, деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС.

У перші дні після підписання закону кількість закриттів сягала понад 1 000 ФОПів щодня, а 29 листопада – у день підписання закону – зафіксовано 2 332 закритих бізнеси. Для порівняння, зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.

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Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору. Тоді у Мінфіні прогнозували, що ухвалення цього закону мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році.

Проте президент Володимир Зеленський півтора місяці його не підписував і зробив це лише 28 листопада, хоча в уряді та фракції "Слуга народу" закликали ухвалити його невідкладно. Відтак, закон про підвищення податків набув чинності лише з 1 грудня, а сума додаткових надходжень до держбюджету у 2024 році становитиме 8 млрд грн.

При цьому Верховна Рада відклала запровадження військового збору для ФОПів до 1 січня.

Автор: 

бізнес (1168) податки (2421) ФОП (126)


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Топ коментарі
+7
Пам'ятаю своїх знайомих ФОПів - їх в своєй більшості аж трусило в 2019 році проти Папєрєдніка та за Веселого Хлопчиська ... тобто самі й проголосували за свого майбутнього гвалтівника та його веселу бригаду.
Таких не жалко! Давай, Вова , гвалтуй цих дурнів й надалі! Вони на це заслуговують !
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18.12.2024 11:13
+5
наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС.
==
Уйопки, в ЕС картопля коштує 13 гривень і зарплатня в 4 рази вища, може з цього почнете порівняння?
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18.12.2024 11:12
+5
Кстати, да! ФОПы и базарники был, есть и будет самый термоядерный электорат ЗЕ! Шариковы нашли своего Швондера
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18.12.2024 15:19
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наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС.
==
Уйопки, в ЕС картопля коштує 13 гривень і зарплатня в 4 рази вища, може з цього почнете порівняння?
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18.12.2024 11:12 Відповісти
Пам'ятаю своїх знайомих ФОПів - їх в своєй більшості аж трусило в 2019 році проти Папєрєдніка та за Веселого Хлопчиська ... тобто самі й проголосували за свого майбутнього гвалтівника та його веселу бригаду.
Таких не жалко! Давай, Вова , гвалтуй цих дурнів й надалі! Вони на це заслуговують !
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18.12.2024 11:13 Відповісти
Кстати, да! ФОПы и базарники был, есть и будет самый термоядерный электорат ЗЕ! Шариковы нашли своего Швондера
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18.12.2024 15:19 Відповісти
Єлекторат зе це стрём так називаемих актёрішків квартал 95, який для нових українців зробив коломойский для засірання мізків тим у кого їх нема і керування їми , і нажаль в нас це більшість, совок за 100 років попрацював добряче.
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18.12.2024 16:15 Відповісти
Наїбав він не тільки Фопіів, а взагалі усіх.
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18.12.2024 17:37 Відповісти
Українці, не робіть за 300-400 евро, це ганьба!Вимагайте у влади мінімальної сплати труда 43тис гривень як в Польші, а потім хай виють про податки!
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18.12.2024 11:20 Відповісти
За 300-400 євро працюють, а потім вже роблять. Але так, малувато.

40 тис. це мінімальну Ви хочете, чи у середньому ?
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18.12.2024 18:46 Відповісти
Федоров було відзвітував про рекордну кількість реєстрації фопів через Дію, а ось вихлоп)
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18.12.2024 11:21 Відповісти
Вони тоді рекордно і реєструвалися. Тепер рекордно позакривались, через Дію. Усе норм, додаток тут ні до чого.
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18.12.2024 18:47 Відповісти
Гетманцев, закон про мінімалку в 300 гривень за годину в студію, а потім будеш розповідати про податки ! Товари дорожчі ніж в Европі!
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18.12.2024 11:25 Відповісти
Все йде по плану,то біш знищення ФОПів в Україні.
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18.12.2024 12:49 Відповісти
фсб-шна тварина манцев-Геть підскакує від радості. Його метою і є закриття і вбивство малого бізнесу, щоб часом народ не став самостійним. А пахав за копійки у рабовласника.
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18.12.2024 14:29 Відповісти
Причина не столько в военном сборе (хотя для 1 группы это весьма болезнено, на фоне их суммы единого налога), сколько в восстановлении с 1 января оплаты ЕСВ "за себя". Военный сбор 800,00, а ЕСВ - 1760,00
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18.12.2024 16:08 Відповісти
можна заплатити 300 грн єдиного податку податку і відкрити салон краси і ще багато чого, до пенсійного фонду ми ж платити також нічого не хочемо, але ж пенсійна система у нас солідарна. у Європі відкоивають свою справу і от халепа треба податки платити, а в Україні можна не платити. Повірте, більшість фопів платять менше ніж вчителі і лікарі зі своєї зарплати до бюджету
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18.12.2024 17:08 Відповісти
))) набіса ви пишете оці методички? Ви хоч раз пробували відкрити бізнес і скільки це взагалі треба грошей, точно не 300грн. На рахунок пенсій, то наразі молодь гине, ще молодші не народжуються, і по суті сьогоднішнім працюючим вже пенсії не буде чим платити (це влада сама казала не раз), тобто люди це розуміють і хочуть зберегти собі на старість більше. В Європі є знайомі, відкрили свою справу, мають пільги і допомоги якщо якісь проблеми, бо в Європі бізнес - це бюджет скидає з себе людину і вона собі сама крутиться.

На рахунок вчителів, то вони не формують ВВП, а лікарі формують ВВП тільки ті, які за платно працюють, приватні в більшості.

У нас на встиг тільки задуматися і ще навіть нічого не заробив - ПЛАТИ, плати за все.

Ну от і не нийте, що ціни попруть вверх, вже ціни на багато що дорожчі ніж в Європі, це відомо.

Не важливо скільки платити податків, якщо їх тупо розкрадають на схематозах. Ніхто не знає куди по факту діваються гроші з податків, бо державна таємниця.

І ще, в Європі українці відкривають бізнеси і працюють, а от в Україні не хочуть ... ))) навіть не смішно. Особливо хто працював в Європі, то може порівняти все, а не писати методу.

Працюю в енергетиці, то не дивуйтеся, що просто встановити розетку стане мінімум 200грн, то потім не нийте, бо більша частина з цих грошей є податки.
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18.12.2024 17:26 Відповісти
На рахунок вчителів, то вони не формують ВВП, а лікарі формують ВВП тільки ті, які за платно працюють, приватні в більшості.

Маю родича медика. От такі як раз ВВП формують !!

А вчителі, в основному, платять усі податки. Як і усі бюджетники.

Тут писали - наліво з бюджету тікають 6 %.
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18.12.2024 18:52 Відповісти
Ви би трохи книги по економіці почитали що таке ВВП, лікарі на держ бюджеті не формують ВВП, вони отримують з.п. від бюджету. Додану вартість формують компанії виробники продуктів. ВВП грубо, це коли з молока купленого в селі роблять сметану, додають вартість і продають ряжанку, сметану і т.д. як продукт.

А тепер напишіть як медик формує ВВП, якщо він в державній лікарні? Він отримує гроші вже з податків, нема податків - нема лікарні. Ланцюг руху грошей вивчіть. Не буде грошей у виробників ВВП первинних (харчова, тяжка, промисловість, будівництво, енергетика, IT і т.д.), то кінець усьому і державі також, бо вчителі, лікарі і т.д. воин платять гроші отримані вже з оподатковани до цього, вони вторинно формують ВВП, не буде первинних ВВП, то першими сидять без грошей вчителі і лікарі, 90-ті забули чи що?

Одні ходили вчити, а інші відсидіти.

6% це далеко не критична маса, і почнемо з того, що Європі радісно приймає гроші депутатів, які обікрали людей України і виводять мільйони баксів в Європейські банки. Якщо розібратися, то в Європі також убагатьох рило в пуху.
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19.12.2024 11:11 Відповісти
Так, мене занесло у "бюджет". У той же час, у створенні ВВП приймають участь (прямо, або опосередковано) усі працюючі і платники податків.
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19.12.2024 12:53 Відповісти
Медики приватники, які ніде не оформлені створюють ВВП ?
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19.12.2024 12:55 Відповісти
Почнемо з того, я не знаю медиків, які не оформлені, є які не все показують (це є і навіть в державних беруть "на лапу, в обхід каси"), але взагалі не оформлених я не знаю, є закони і вони діють так чи інакше. Особливо з медициною дуже легко загриміти на кримінал на пару років, взагалі без проблем. Тому то медичні послуги одні з найдорожчих були завжди, особливо якісні.

Так, ВВП в принципі створюють всі, але є первинні формувачі ВВП, без яких всі інші не зможуть працювати. Наприклад без відгодівлі вирощування свиней не буде цілої ланки підприємств (м'ясозаводи, логістика, реклама, магазини). В 90-ті м'ясо продавали, а от ковбасних виробів майже не було, майже не було заводів працюючих, розруха, я це добре пам'ятаю. Ну іноді сою зараз пхають, але на 100% з сої ковбаса це навіть не ТУ.

Тобто що по ТВ приблизно 5 років тому всі тринділи, що заробітчани переказують 10 лярдів, і це формує ВВП України, бо ці гроші підуть на купівлю нерухомості, оплату послуг і т.д. БРЕХАЛИ ПЕВНО ... )))

Людина яка навіть не офіційно працює, то формує ВВП, всі платять податки, так чи інакше.

Я багато років підробляю на закордон на фрілансі, офіційно в Україні я не працюю, але мені платять гроші китайці в баксах, які я продаю в банку і купую їжу, плачу комуналку. То чи формую я ВВП без офіційного працевлаштування? При цьому я плачу мінімум 20% податків на всьому (кумуналка, їжа, техніка, ліки, послуги). Так, я не плачу 44%+ з доходів як з офіційних, але плачу 20% в будь якому випадку, а гроші залучаю взагалі закордонні, що один з кращий варіантів для економіки, особливо зараз. Банк залюбки купує закордонні бакси, аж бігом, що потім віддати гривні на витрати в Україні.

Тобто держава не може надати мені гідної роботи за 1000 у.о. (про ТЦК і закони промовчу), але при цьому забирає 20% на рівному місці, що не разу не мало (навіть церква десятину забирала, а тут 20%), і враховуючи обставини це навіть забагато, 20% просто так забрати не зробивши НІЧОГО, просто що людина живе, то МІНІМУМ 20% віддай. А так я не проти, буде аналогічна робота в Україні з УСІМА СОЦ ГАРАНТІЯМИ які працюють в країнах Заходу наприклад, то 44% нехай забирають, я тільки за.

Ну і податки ще підняли, весело дивитися як оператори і всі інші на 50% підкручують тарифи, круто.
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19.12.2024 16:42 Відповісти
А ще прикол знаєте, що є у вас наприклад квартира чи будинок, то окрім комуналки на вас вішають ОБОВ'ЯЗКОВУ абонплату на багато що, хочете, чи не хочете, працюєте, чи не працюєте, це державу НЕ КОЛИШЕ, в селі на людей вішають податки на землю, але де заробити гроші на податки не кажуть, або продавай землю, або плати. Це факт і це відомо. Я два роки взагалі не жив в квартирі купленій за власні кошти, а мені 300 у.о. нарахували різних абонплат ))).

Так от, держава може брати податки і це правильно, але коли населення тупо звалюється в злидні і всі офіційні статистики про це кажуть, то в кінці кінців видно куди воно все йде.

Колись 20% податків вистачало на все і було більше людей і держава норм отримувала, а зараз більше 50% будуть забирати і кричать "НЕ ВИСТАЧАЄ", то може щось не так? ... що сталося, що вистачало, а тут в рази більше і не вистачає. Може населення перемерло через певні причини. Ви хоч в курсах скільки зараз в ціні народити і виростити дитину? Але при цьому держава "ДАЙ", мало. 38000 грн за дитину звучить як знущання, при цьому що з кожного за життя держава планую зістригти податками від 3 млн грн МІНІМУМ.

Питання, чому Польща виділяє на українських дітей по 500 злотих до 16 років??? на дітей чужої країни і це було до війни? чому? в них що чиновники тупі витрачати гроші?

Але у владу дориваються як кажуть на таких "колгоспники", а не люди еліта "біла кістка", еліту з високими моральними цінностями, які готові покращувати життя інших знищують у країнах третього світу. "Білу кістку" просто виганяють в Європу всіма способами, бо вона не дасть красти "колгоспникам", бо у людей високоморальних на першому місці щось зробити для людей і так прославити себе, щось зробити для своєї країни, лишитися у історії, а у "колгоспників" купити 40 квартир, 20 будинків і вивезти дітей в країни Заходу, а у своїй країні хоч потоп ну чи війна ...
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19.12.2024 17:16 Відповісти
Жити у приватному будинку - за усе будете самі відповідати.
Чому податок на нерухомість після 125 кв. ? Тому що у суспільстві живете - поштальйону Пєчкіну ЗП платити тре. І діловоду у старостаті та працівникам вик-кому громади.
Не хо ? У ліс до ведмедів і вовків ! Але підозрюю ведмідь встановить свої податки. А вовки ... рекет, так точно.
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19.12.2024 19:54 Відповісти
Набір слів відірваних від розмови. Ну є люди з таким баченням світу, ну десь живуть, ну і живуть. Ну і якщо пішла мова про москальского печкіна, виконком, то все ясно ... ждун чи що?
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19.12.2024 20:50 Відповісти
Vova DEN А ще прикол знаєте, що є у вас наприклад квартира чи будинок, то окрім комуналки на вас вішають ОБОВ'ЯЗКОВУ абонплату на багато що, хочете, чи не хочете, працюєте, чи не працюєте,



Най буде листоноша Грубський.
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20.12.2024 19:49 Відповісти
Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
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20.12.2024 19:52 Відповісти
В ЄС чиновник як ніх... не сплатив до бюджету не має 100-200 тис песнії що в 25-50 раз вище за середню пенсію по Україні
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18.12.2024 17:42 Відповісти
Якусь дурню Ви, сер, написали. Якщо Ви натякаєте на ЗП суддів, то як раз вони з офіційної ЗП усі податки платять. І це не 200 грн, а 20-25 тис.

Про хабарі - то інша історія.
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18.12.2024 18:55 Відповісти
Сумма, с которой оплачивается ЕСВ ограничена 15 минимальными зарплатами. Пенсии бюджетников финансируются из бюджета, ибо по общему пенсионному закону они на нее не нарабатывают.
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18.12.2024 21:31 Відповісти
15х6=90 Багато у нас з такою ЗП громадян ??

ПФУ дотується з бюджету.

На пенсію не заробляють ухилянти від оподаткування, які при виході на пенсію починають волати: "Я вже пенс, мені пенсію 1000500 грн".
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19.12.2024 13:03 Відповісти
Є багато чиновників високого рангу, які мають велику пенсію і там близько не 20-25 тис.
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19.12.2024 14:30 Відповісти
з мого допису - 20-25 тис. це податки з їх ЗП
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21.12.2024 14:36 Відповісти
А учитель как и ФОП оплачивает аренду здания, покупает парты, оплачивает электроэнергию, покупает бензин для генератора, как впрочем и сам генератор, платит банку за обслуживание счета и прочее, или может как любой наемный работник приходит на созданное, в том числе и ФОПом рабочее место, выполняет предусмотренную работу и получает за это соответствующую оплату (с которой кстати тот-же ФОП или его бухгалтер уже удержали и перечислили все положенные налоги, и да ЕСВ наемный работник не платит, это за него делает работодатель).
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18.12.2024 21:38 Відповісти
Якщо Ви ФОП, то до Вас у мене претензія. Я тут уже 10 раз писав. У минулому місяці три ФОП хотіли мені втюхати смартфони невідомого походження.
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19.12.2024 13:06 Відповісти
Ще не враховано що багато ФОП переводяться на 4 групу в так звані сплячі просто, щоб поки не закриватись.
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18.12.2024 17:44 Відповісти
4 группа - это земледельческие хозяйства и к большинству ФОПов отношения не имеет. Да, после начала большой войны начали переводится на 3 группу, где налоги платятся как процент от фактического оборота. Но сейчас эта тема уже все: единый можешь не платить (если не было оборотов) а вот ЕСВ заплатить обязан.
Так что часть будет уходить с единого на общую систему, но это подходит только для тех, кто точно не имеет/ не будет иметь никаких доходов.
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18.12.2024 21:28 Відповісти
Ви тут наче все правильно пишете. Одне питання - ФОП створюється громадянином для того, щоб платити единий податок державі у бюджет ? Чи якийсь інший мотив ? А то Вас почитаєш, так там одні альтруісти.
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19.12.2024 13:08 Відповісти
Не вірно написа на загальну систему
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19.12.2024 14:27 Відповісти
Тут вже писав - у минулому місяці хтів смартфон купити. Три (3) ФОПИ намагалися туфту підсунути.
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18.12.2024 18:56 Відповісти

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