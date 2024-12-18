В Україні з початку року закрилося чверть мільйона ФОПів, майже 10% – після підписання закону про податки

Із початку 2024 року в Україні припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Зазначається, що найбільше закриттів відбулося в березні – 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність.

Водночас, за даними аналітиків, значну роль у сплеску закритті ФОПів восени відіграло ухвалення закону про історичне підвищення податків. Так, деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС.

У перші дні після підписання закону кількість закриттів сягала понад 1 000 ФОПів щодня, а 29 листопада – у день підписання закону – зафіксовано 2 332 закритих бізнеси. Для порівняння, зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.

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Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору. Тоді у Мінфіні прогнозували, що ухвалення цього закону мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році.

Проте президент Володимир Зеленський півтора місяці його не підписував і зробив це лише 28 листопада, хоча в уряді та фракції "Слуга народу" закликали ухвалити його невідкладно. Відтак, закон про підвищення податків набув чинності лише з 1 грудня, а сума додаткових надходжень до держбюджету у 2024 році становитиме 8 млрд грн.

При цьому Верховна Рада відклала запровадження військового збору для ФОПів до 1 січня.