В Україні з початку року закрилося чверть мільйона ФОПів, майже 10% – після підписання закону про податки
Із початку 2024 року в Україні припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.
Про це повідомляє платформа "Опендатабот".
Зазначається, що найбільше закриттів відбулося в березні – 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність.
Водночас, за даними аналітиків, значну роль у сплеску закритті ФОПів восени відіграло ухвалення закону про історичне підвищення податків. Так, деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС.
У перші дні після підписання закону кількість закриттів сягала понад 1 000 ФОПів щодня, а 29 листопада – у день підписання закону – зафіксовано 2 332 закритих бізнеси. Для порівняння, зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.
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Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору. Тоді у Мінфіні прогнозували, що ухвалення цього закону мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році.
Проте президент Володимир Зеленський півтора місяці його не підписував і зробив це лише 28 листопада, хоча в уряді та фракції "Слуга народу" закликали ухвалити його невідкладно. Відтак, закон про підвищення податків набув чинності лише з 1 грудня, а сума додаткових надходжень до держбюджету у 2024 році становитиме 8 млрд грн.
При цьому Верховна Рада відклала запровадження військового збору для ФОПів до 1 січня.
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Уйопки, в ЕС картопля коштує 13 гривень і зарплатня в 4 рази вища, може з цього почнете порівняння?
Таких не жалко! Давай, Вова , гвалтуй цих дурнів й надалі! Вони на це заслуговують !
40 тис. це мінімальну Ви хочете, чи у середньому ?
На рахунок вчителів, то вони не формують ВВП, а лікарі формують ВВП тільки ті, які за платно працюють, приватні в більшості.
У нас на встиг тільки задуматися і ще навіть нічого не заробив - ПЛАТИ, плати за все.
Ну от і не нийте, що ціни попруть вверх, вже ціни на багато що дорожчі ніж в Європі, це відомо.
Не важливо скільки платити податків, якщо їх тупо розкрадають на схематозах. Ніхто не знає куди по факту діваються гроші з податків, бо державна таємниця.
І ще, в Європі українці відкривають бізнеси і працюють, а от в Україні не хочуть ... ))) навіть не смішно. Особливо хто працював в Європі, то може порівняти все, а не писати методу.
Працюю в енергетиці, то не дивуйтеся, що просто встановити розетку стане мінімум 200грн, то потім не нийте, бо більша частина з цих грошей є податки.
Маю родича медика. От такі як раз ВВП формують !!
А вчителі, в основному, платять усі податки. Як і усі бюджетники.
Тут писали - наліво з бюджету тікають 6 %.
А тепер напишіть як медик формує ВВП, якщо він в державній лікарні? Він отримує гроші вже з податків, нема податків - нема лікарні. Ланцюг руху грошей вивчіть. Не буде грошей у виробників ВВП первинних (харчова, тяжка, промисловість, будівництво, енергетика, IT і т.д.), то кінець усьому і державі також, бо вчителі, лікарі і т.д. воин платять гроші отримані вже з оподатковани до цього, вони вторинно формують ВВП, не буде первинних ВВП, то першими сидять без грошей вчителі і лікарі, 90-ті забули чи що?
Одні ходили вчити, а інші відсидіти.
6% це далеко не критична маса, і почнемо з того, що Європі радісно приймає гроші депутатів, які обікрали людей України і виводять мільйони баксів в Європейські банки. Якщо розібратися, то в Європі також убагатьох рило в пуху.
Так, ВВП в принципі створюють всі, але є первинні формувачі ВВП, без яких всі інші не зможуть працювати. Наприклад без відгодівлі вирощування свиней не буде цілої ланки підприємств (м'ясозаводи, логістика, реклама, магазини). В 90-ті м'ясо продавали, а от ковбасних виробів майже не було, майже не було заводів працюючих, розруха, я це добре пам'ятаю. Ну іноді сою зараз пхають, але на 100% з сої ковбаса це навіть не ТУ.
Тобто що по ТВ приблизно 5 років тому всі тринділи, що заробітчани переказують 10 лярдів, і це формує ВВП України, бо ці гроші підуть на купівлю нерухомості, оплату послуг і т.д. БРЕХАЛИ ПЕВНО ... )))
Людина яка навіть не офіційно працює, то формує ВВП, всі платять податки, так чи інакше.
Я багато років підробляю на закордон на фрілансі, офіційно в Україні я не працюю, але мені платять гроші китайці в баксах, які я продаю в банку і купую їжу, плачу комуналку. То чи формую я ВВП без офіційного працевлаштування? При цьому я плачу мінімум 20% податків на всьому (кумуналка, їжа, техніка, ліки, послуги). Так, я не плачу 44%+ з доходів як з офіційних, але плачу 20% в будь якому випадку, а гроші залучаю взагалі закордонні, що один з кращий варіантів для економіки, особливо зараз. Банк залюбки купує закордонні бакси, аж бігом, що потім віддати гривні на витрати в Україні.
Тобто держава не може надати мені гідної роботи за 1000 у.о. (про ТЦК і закони промовчу), але при цьому забирає 20% на рівному місці, що не разу не мало (навіть церква десятину забирала, а тут 20%), і враховуючи обставини це навіть забагато, 20% просто так забрати не зробивши НІЧОГО, просто що людина живе, то МІНІМУМ 20% віддай. А так я не проти, буде аналогічна робота в Україні з УСІМА СОЦ ГАРАНТІЯМИ які працюють в країнах Заходу наприклад, то 44% нехай забирають, я тільки за.
Ну і податки ще підняли, весело дивитися як оператори і всі інші на 50% підкручують тарифи, круто.
Так от, держава може брати податки і це правильно, але коли населення тупо звалюється в злидні і всі офіційні статистики про це кажуть, то в кінці кінців видно куди воно все йде.
Колись 20% податків вистачало на все і було більше людей і держава норм отримувала, а зараз більше 50% будуть забирати і кричать "НЕ ВИСТАЧАЄ", то може щось не так? ... що сталося, що вистачало, а тут в рази більше і не вистачає. Може населення перемерло через певні причини. Ви хоч в курсах скільки зараз в ціні народити і виростити дитину? Але при цьому держава "ДАЙ", мало. 38000 грн за дитину звучить як знущання, при цьому що з кожного за життя держава планую зістригти податками від 3 млн грн МІНІМУМ.
Питання, чому Польща виділяє на українських дітей по 500 злотих до 16 років??? на дітей чужої країни і це було до війни? чому? в них що чиновники тупі витрачати гроші?
Але у владу дориваються як кажуть на таких "колгоспники", а не люди еліта "біла кістка", еліту з високими моральними цінностями, які готові покращувати життя інших знищують у країнах третього світу. "Білу кістку" просто виганяють в Європу всіма способами, бо вона не дасть красти "колгоспникам", бо у людей високоморальних на першому місці щось зробити для людей і так прославити себе, щось зробити для своєї країни, лишитися у історії, а у "колгоспників" купити 40 квартир, 20 будинків і вивезти дітей в країни Заходу, а у своїй країні хоч потоп ну чи війна ...
Чому податок на нерухомість після 125 кв. ? Тому що у суспільстві живете - поштальйону Пєчкіну ЗП платити тре. І діловоду у старостаті та працівникам вик-кому громади.
Не хо ? У ліс до ведмедів і вовків ! Але підозрюю ведмідь встановить свої податки. А вовки ... рекет, так точно.
Най буде листоноша Грубський.
Про хабарі - то інша історія.
ПФУ дотується з бюджету.
На пенсію не заробляють ухилянти від оподаткування, які при виході на пенсію починають волати: "Я вже пенс, мені пенсію 1000500 грн".
Так что часть будет уходить с единого на общую систему, но это подходит только для тех, кто точно не имеет/ не будет иметь никаких доходов.