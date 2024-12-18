Миколаїв частково залишився без тепла через аварію. Ремонт триватиме два дні

Уранці 18 грудня, внаслідок блекауту у мережі Миколаївської ТЕЦ сталася аварія. Два дні у місті спостерігатимуться проблеми з теплопостачанням.

Про це повідомляє пресслужба ТЕЦ.

"Через блекаут, що спричинив гідравлічні удари, у системі теплопостачання зафіксовано кілька дефектів. Для запобігання подальшим ускладненням та забезпечення стабільної роботи системи, розпочаті ремонтні роботи на головній магістралі по вулиці Лоренца Юстуса (Сидорчука)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці проведуть заміну ділянки трубопроводу завдовжки 60 метрів та діаметром 700 мм.

"По всьому місту тимчасово спостерігається знижена та уповільнена циркуляція теплоносія. Це явище є тимчасовим та пов’язане з проведенням ремонтних робіт на ключових ділянках тепломережі", – додали в ТЕЦ.

Ремонтні роботи орієнтовно триватимуть до 23:00 19 грудня 2024 року.

Як повідомлялося, місто Слов’янськ у Донецькій області може залишитися без централізованого опалення.