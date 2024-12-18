"У нас є рішення": Фіцо їде вмовляти фон дер Ляєн ініціювати продовження транзиту газу через Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у четвер, щоб обговорити свої пропозиції щодо продовження транзиту газу через Україну.

Про це Фіцо заявив, виступаючи перед парламентським комітетом з європейських справ у середу, передає Reuters.

За словами Фіцо, хоча український уряд відхилив можливе продовження транзитного контракту з російським "Газпромом", існують альтернативні рішення, які дозволяють зберегти цей маршрут транспортування газу.

"Я беру до уваги рішення українського уряду про те, що вони не хочуть продовжувати контракт з "Газпромом". Але це не означає, що ми не можемо брати газ зі сходу", – сказав Фіцо.

"У нас є рішення... що Україна не буде транзитувати російський газ, а буде транзитувати газ, власником якого буде хтось інший", – додав голова словацького уряду.

Фіцо визнав, що Словаччині потрібна підтримка Єврокомісії для досягнення таких домовленостей, і саме це він обговорюватиме із фон дер Ляєн.

Словаччина отримує близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік від "Газпрому" через Україну, покриваючи більшу частину свого попиту.

Фіцо сказав, що загальний обсяг транзиту газу через Україну міг би залишитися на рівні близько 14-15 млрд кубометрів на рік. Цей обсяг включає газ, який надходить до Австрії та Чехії.

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Як повідомлялося, раніше словацька енергетична компанія SPP, словацький оператор ГТС Eustream AS, а також угорські MOL Hungarian Oil and Gas Plc і MVM Zrt та низка інших компаній підписали декларацію про підтримку продовження транзиту газу через Україну, її направлять на розгляд Єврокомісії.

Словаччина має довгостроковий контракт із "Газпромом" і прагне продовжувати отримувати російський газ через Україну. За оцінками SPP, зупинка транзиту газу через Україну коштуватиме Словаччині понад 220 мільйонів євро, ці кошти потрібні для придбання газу з інших джерел замість російського.

Водночас у Єврокомісії вчергове заявили, що "ЄК не зацікавлена ​​у продовженні транзиту російського газу через Україну". Там запевнили, що "ЄС готовий до припинення транзиту, і існують альтернативи".

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну

Як повідомлялося, напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль обговорив з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо питання транзиту газу територією України. За підсумками переговорів Шмигаль заявив, що Україна готова розглянути офіційну пропозицію Єврокомісії щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.

Раніше представники української влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода мала б замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планувалося, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Втім, наразі про жодний прогрес у цьому напрямку невідомо, а російський "Газпром" будує плани експорту у країни Європи на 2025 рік без урахування транзиту через Україну, повідомляли джерела Reuters.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.