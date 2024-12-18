"У нас є рішення": Фіцо їде вмовляти фон дер Ляєн ініціювати продовження транзиту газу через Україну
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у четвер, щоб обговорити свої пропозиції щодо продовження транзиту газу через Україну.
Про це Фіцо заявив, виступаючи перед парламентським комітетом з європейських справ у середу, передає Reuters.
За словами Фіцо, хоча український уряд відхилив можливе продовження транзитного контракту з російським "Газпромом", існують альтернативні рішення, які дозволяють зберегти цей маршрут транспортування газу.
"Я беру до уваги рішення українського уряду про те, що вони не хочуть продовжувати контракт з "Газпромом". Але це не означає, що ми не можемо брати газ зі сходу", – сказав Фіцо.
"У нас є рішення... що Україна не буде транзитувати російський газ, а буде транзитувати газ, власником якого буде хтось інший", – додав голова словацького уряду.
Фіцо визнав, що Словаччині потрібна підтримка Єврокомісії для досягнення таких домовленостей, і саме це він обговорюватиме із фон дер Ляєн.
Словаччина отримує близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік від "Газпрому" через Україну, покриваючи більшу частину свого попиту.
Фіцо сказав, що загальний обсяг транзиту газу через Україну міг би залишитися на рівні близько 14-15 млрд кубометрів на рік. Цей обсяг включає газ, який надходить до Австрії та Чехії.
Як повідомлялося, раніше словацька енергетична компанія SPP, словацький оператор ГТС Eustream AS, а також угорські MOL Hungarian Oil and Gas Plc і MVM Zrt та низка інших компаній підписали декларацію про підтримку продовження транзиту газу через Україну, її направлять на розгляд Єврокомісії.
Словаччина має довгостроковий контракт із "Газпромом" і прагне продовжувати отримувати російський газ через Україну. За оцінками SPP, зупинка транзиту газу через Україну коштуватиме Словаччині понад 220 мільйонів євро, ці кошти потрібні для придбання газу з інших джерел замість російського.
Водночас у Єврокомісії вчергове заявили, що "ЄК не зацікавлена у продовженні транзиту російського газу через Україну". Там запевнили, що "ЄС готовий до припинення транзиту, і існують альтернативи".
Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну
Як повідомлялося, напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль обговорив з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо питання транзиту газу територією України. За підсумками переговорів Шмигаль заявив, що Україна готова розглянути офіційну пропозицію Єврокомісії щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.
Раніше представники української влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.
Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода мала б замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.
Попередньо планувалося, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.
Втім, наразі про жодний прогрес у цьому напрямку невідомо, а російський "Газпром" будує плани експорту у країни Європи на 2025 рік без урахування транзиту через Україну, повідомляли джерела Reuters.
Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.
У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.
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- Ето когда поддерживаешь *****, блокируешь все санкции против него, заблокировал Украине военную помощь, заблокировал Украине материальную помощь на десятки миллиардов долларов, ездишь по миру уговаривать чтобы Украине никто не давал оружия, призываешь Украину отдать свои территории и людей в концлагеря, и при етом требуешь чтобы Украина качала тебе розийский газ, дабы опять посадить Европу на кремлевскую газовую иглу