Канадська компанія купує ще чотири СЕС в Україні попри скарги на суди і конфлікт із Коломойським

Антимонопольний комітет України надав ТОВ "ТІУ 1" дозвіл на придбання понад 50% у чотирьох товариств, яким належать сонячні електростанції в Івано-Франківській області.

Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 17 грудня, повідомляється на сайті регулятора.

За даними у системі YouControl, ТОВ "ТІУ 1" належить компанії TIU Canada B.V. Канадського підприємця Майкла Юрковича.

АМКУ дозволив цій компанії придбати понад 50% у інших чотирьох українських товариствах:

ТОВ "Івано-Франківська сонячна електростанція 1";

ТОВ "Івано-Франківська сонячна електростанція 2";

ТОВ "Івано-Франківська сонячна електростанція 3";

ТОВ "Івано-Франківська сонячна електростанція 4".

Засновницею всіх чотирьох товариств є директор з розвитку бізнесу SPP Development Ukraine Надія Петрученко.

На сайті компанії серед пропозицій для інвесторів вказана сонячна електростанція потужністю 28 МВт у західному регіоні України на стадії Ready-to-build, зауважив проєкт "Енергореформа". Загальна потужність проектів компанії на стадії девелопменту: понад 600 МВт СЕС, майже 900 МВт ВЕС та 130 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ).

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Як повідомлялося, у 2021 році канадська компанія TIU демонтувала обладнання своєї сонячної електростанції у Нікополі через конфлікт з Нікопольським феросплавним заводом Ігоря Коломойського.

Власник TIU Canada Майкл Юркович розповідав, що електростанція працювала на території заводу. Але два роки тому її від’єднали від заводських електромереж, пояснивши це необхідністю ремонту. За словами Юрковича, насправді цей ремонт ніхто не вів, а власники заводу вимагали продати сонячну електростанцію за безцінь. Тому електростанцію демонтували.

TIU Canada працює в Україні з 2016 року. Компанія ввела в експлуатацію СЕС 10,5 МВт у Нікополі в січні 2018 року, СЕС 11 МВт у Миколаївській області – у квітні 2019 року. Крім того, TIU Canada запустила СЕС 33 МВт в Одеській області. Інвестиції компанії, яка стала першим інвестором в Україні у рамках Канадсько-української угоди про зону вільної торгівлі (CUFTA), в сонячну енергетику становлять понад $65 млн.