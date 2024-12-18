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Через дощ та сніг без світла залишаються понад 100 населених пунктів у п’яти областях

негода

Унаслідок негоди, станом на 18 грудня, залишаються без знеструмленими 104 населені пункти у п’яти областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, дощ та сильні пориви вітру залишили без електроенергії населені пункти у Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській та Чернівецькій областях.

Зазначається, що ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкоджень.

Енергетики обіцяють заживити знеструмлених абонентів до кінця доби.

Також в "Укренерго" додали, що на ранок 18 грудня, рівень споживання електроенергії був таким же, як і попереднього дня. Застосування заходів обмеження споживання сьогодні не прогнозується.

Як повідомлялося, унаслідок дощу, снігу та вітру 17 грудня без світла залишилися 397 населених пунктів у 16 областях.

Автор: 

негода (54) електроенергія (4239) Укренерго (1998)


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