Через дощ та сніг без світла залишаються понад 100 населених пунктів у п’яти областях
Унаслідок негоди, станом на 18 грудня, залишаються без знеструмленими 104 населені пункти у п’яти областях.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зокрема, дощ та сильні пориви вітру залишили без електроенергії населені пункти у Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській та Чернівецькій областях.
Зазначається, що ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкоджень.
Енергетики обіцяють заживити знеструмлених абонентів до кінця доби.
Також в "Укренерго" додали, що на ранок 18 грудня, рівень споживання електроенергії був таким же, як і попереднього дня. Застосування заходів обмеження споживання сьогодні не прогнозується.
Як повідомлялося, унаслідок дощу, снігу та вітру 17 грудня без світла залишилися 397 населених пунктів у 16 областях.
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