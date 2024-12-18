АМКУ оштрафував продавців дієтичних добавок на 6 мільйонів за неправду на упаковці. ФОТО

Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував реалізаторів дієтичних добавок на 6,3 млн грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Зокрема, АМКУ встановив, що продавці поширювали інформації, що вводила споживочів в оману, повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, ТОВ "Юніверс Фарм" вказувало на упаковці дієтичної добавки "Веновітал" неправдиві відомості про те, що вона:

"сприяє комплексній дії підтримки судин; поліпшенню венозного та лімфатичного відтоку крові; зміцненню стінок судин"; "сучасний венотонік"; "комбінований венотонік"; "сприяє нормалізації тонусу вен, покращенню мікроциркуляції, зміцнює судинну стінку та підвищує її тонус, допомагає зменшувати проникність і ламкість капілярів, поліпшувати лімфатичний дренаж та лімфатичний відтік".

Своєю чергою ТОВ "Квайссер Фарма Україна" на упаковці дієтичної добавки "Доппельгерц®актив Омега-3 чисті судини" також вказало неправдиві відомості про те, що вона:

"сприяє відновленню еластичності та прохідності кровоносних судин", "сприяє зниженню рівня холестерину в крові", "зменшує ризик тромбоутворення".

АМКУ встановив, що споживачі могли сприймати таку інформацію на маркуванні дієтичних добавок як таку, що вказує на властивості, які притаманні саме лікарському засобу та вплинути на наміри придбати ці дієтичні добавки.

"При цьому, належних доказів на підтвердження властивостей дієтичних добавок "Веновітал" та "Доппельгерц®актив Омега-3 чисті судини", враховуючи особливості їх складу, ТОВ "Юніверс Фарм" та ТОВ "Квайссер Фарма Україна" до Комітету не надали", – зазначається у повідомленні АМКУ.

Відтак, регулятор встановив, що поширюючи неправдиву інформацію, виробники добавок можуть посилити своє конкурентне становище та негативно вплинути на конкуренцію на ринку лікарських засобів. Тому обидві компанії оштрафували на загальну суму 6,36 млн грн та зобов’язали припинити порушення.