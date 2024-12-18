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Новини
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Через розлив мазуту внаслідок аварії танкерів у Чорному морі збитки можуть сягнути $14 мільярдів, – Міндовкілля

аварія російських танкерів

Об’єм витоку мазуту в акваторії Чорного моря через аварії на двох російських танкерах "Волгонєфть-212" та "Волгонєфть-239" може перевищувати 4300 тонн. За попередніми оцінками, збитки від розливу нафтопродуктів можуть становити понад $14 мільярдів.

Про це у ефірі єдиного телемарафону повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, передає Укрінформ.

"За попередньою інформацією, один із танкерів перевозив 4300 тонн мазуту. Щойно якраз провели нараду з міністрами захисту довкілля Болгарії та Румунії, які теж дуже стурбовані ситуацією, що сталася, і також із країнами Чорноморського регіону. І за їхньою інформацією, і попередньо за нашою, цей об'єм може бути набагато більше, ніж 4300 тонн", – зазначила Гринчук.

За її словами, наразі тривають роботи із визначення збитків, до яких призвела ця аварія. Зокрема, працюють експерти Міндовкілля і Українського наукового центру інституту моря, Держекоінспекції. Також триває обмін інформацією з іншими країнами та обговорюються космічні знімки.

"Якщо використовувати наші методики по розрахунку збитків, вже навіть якщо об'єм цих нафтопродуктів і складе понад 4000 тонн, то це вже збитки на $14 мільярдів для акваторії Чорного моря", – повідомила Гринчук.

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Міністерка додала, що ключові загрози – це забруднення прибережних екосистем, зокрема, території природних заповідників та інших територій, що знаходяться в Керченській затоці. Також існує великий ризик потрапляння цієї нафтової плівки і на інші території Кримського узбережжя.

Гринчук зауважила, що російська сторона робить заяви про спроби порятунку екіпажів, однак жодних заяв щодо заходів із захисту довкілля немає.

Як повідомлялося, 15 грудня поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.

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збитки (1127) екологія (408) Чорне море (157) танкер (188)


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Рузьгє любят "на разлів!"
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18.12.2024 15:49 Відповісти
Скоро таке чекає в Балтійському морі.
Поки ЄС втіхаря орківської корита приймає.
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18.12.2024 15:50 Відповісти
Ця аварія вплине на країни Чорноморського регіону. Будуть "чисті" курорти в Грузії, Болгарії, Румунії, Туреччині, оркостані... Панькайтесь з орками і їх тіньовим флотом, підторговуйте. В Чорному морі вже доторгувались, скоро Балтика доторгується і так далі.
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18.12.2024 15:53 Відповісти
На жаль, санкції затверджуються та контролюються значно "вищими" органами, ніж національні уряди країн "чорноморського басейну".

І з якоїсь Великобританії чи США проблеми тубільців України чи навіть Болгарії виглядають не настільки катастрофічними, як нам, які вимушені жити по пояс в багні, яке продукує засрашка.

Але, все ж таки, для порядку, нагадую, що є така думка: США "впряглись" в допомогу Україні не тому, що "демократія" чи "проти засрашки ідеологічно", а майже виключно з-за того, що в лютому 2022 року засрашка майже припинила цивільне судоплавство в більшій частині Чорного моря. Тобто, порушила міжнародні морськи торгівельні шляхи. А щодо цього в США є "негласний" особливий "пунктик".
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18.12.2024 16:03 Відповісти
Це вони ще не прочухалися. Завтра будуьь просити 345 мільярдів. Причому тепер, і всі зразу.
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18.12.2024 15:55 Відповісти
Там же з'являються кацапи там катастрофи, розруха, смерть.
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18.12.2024 15:55 Відповісти
..і добре (відносно), що сезонні вітер та хвилі пригонять це кацапське нафтове лайно на пляжі параші, "в радную говень" окупованої московією української Кубані..
хоча, якщо пляму догонить навіть до Геленджика, то дістанеться і моїм українським родичам.. але то вже їхній, черговий, дебільний вибір, за який кріпакам ***** треба відповідати... та хіба це вперше?
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18.12.2024 15:56 Відповісти
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18.12.2024 16:17 Відповісти
Покажіть на Європейському телебаченні весь звіздєц з екологією в чорному морі, хай побачать що чекає Європу, де ходить тіньовий орківський флот.
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18.12.2024 23:17 Відповісти

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