Через розлив мазуту внаслідок аварії танкерів у Чорному морі збитки можуть сягнути $14 мільярдів, – Міндовкілля
Об’єм витоку мазуту в акваторії Чорного моря через аварії на двох російських танкерах "Волгонєфть-212" та "Волгонєфть-239" може перевищувати 4300 тонн. За попередніми оцінками, збитки від розливу нафтопродуктів можуть становити понад $14 мільярдів.
Про це у ефірі єдиного телемарафону повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, передає Укрінформ.
"За попередньою інформацією, один із танкерів перевозив 4300 тонн мазуту. Щойно якраз провели нараду з міністрами захисту довкілля Болгарії та Румунії, які теж дуже стурбовані ситуацією, що сталася, і також із країнами Чорноморського регіону. І за їхньою інформацією, і попередньо за нашою, цей об'єм може бути набагато більше, ніж 4300 тонн", – зазначила Гринчук.
За її словами, наразі тривають роботи із визначення збитків, до яких призвела ця аварія. Зокрема, працюють експерти Міндовкілля і Українського наукового центру інституту моря, Держекоінспекції. Також триває обмін інформацією з іншими країнами та обговорюються космічні знімки.
"Якщо використовувати наші методики по розрахунку збитків, вже навіть якщо об'єм цих нафтопродуктів і складе понад 4000 тонн, то це вже збитки на $14 мільярдів для акваторії Чорного моря", – повідомила Гринчук.
Читайте також: Аварія двох російських танкерів у Керченській протоці загрожує екологічною катастрофою, - Greenpeace
Міністерка додала, що ключові загрози – це забруднення прибережних екосистем, зокрема, території природних заповідників та інших територій, що знаходяться в Керченській затоці. Також існує великий ризик потрапляння цієї нафтової плівки і на інші території Кримського узбережжя.
Гринчук зауважила, що російська сторона робить заяви про спроби порятунку екіпажів, однак жодних заяв щодо заходів із захисту довкілля немає.
Як повідомлялося, 15 грудня поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поки ЄС втіхаря орківської корита приймає.
І з якоїсь Великобританії чи США проблеми тубільців України чи навіть Болгарії виглядають не настільки катастрофічними, як нам, які вимушені жити по пояс в багні, яке продукує засрашка.
Але, все ж таки, для порядку, нагадую, що є така думка: США "впряглись" в допомогу Україні не тому, що "демократія" чи "проти засрашки ідеологічно", а майже виключно з-за того, що в лютому 2022 року засрашка майже припинила цивільне судоплавство в більшій частині Чорного моря. Тобто, порушила міжнародні морськи торгівельні шляхи. А щодо цього в США є "негласний" особливий "пунктик".
хоча, якщо пляму догонить навіть до Геленджика, то дістанеться і моїм українським родичам.. але то вже їхній, черговий, дебільний вибір, за який кріпакам ***** треба відповідати... та хіба це вперше?