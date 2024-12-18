Через розлив мазуту внаслідок аварії танкерів у Чорному морі збитки можуть сягнути $14 мільярдів, – Міндовкілля

Об’єм витоку мазуту в акваторії Чорного моря через аварії на двох російських танкерах "Волгонєфть-212" та "Волгонєфть-239" може перевищувати 4300 тонн. За попередніми оцінками, збитки від розливу нафтопродуктів можуть становити понад $14 мільярдів.

Про це у ефірі єдиного телемарафону повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, передає Укрінформ.

"За попередньою інформацією, один із танкерів перевозив 4300 тонн мазуту. Щойно якраз провели нараду з міністрами захисту довкілля Болгарії та Румунії, які теж дуже стурбовані ситуацією, що сталася, і також із країнами Чорноморського регіону. І за їхньою інформацією, і попередньо за нашою, цей об'єм може бути набагато більше, ніж 4300 тонн", – зазначила Гринчук.

За її словами, наразі тривають роботи із визначення збитків, до яких призвела ця аварія. Зокрема, працюють експерти Міндовкілля і Українського наукового центру інституту моря, Держекоінспекції. Також триває обмін інформацією з іншими країнами та обговорюються космічні знімки.

"Якщо використовувати наші методики по розрахунку збитків, вже навіть якщо об'єм цих нафтопродуктів і складе понад 4000 тонн, то це вже збитки на $14 мільярдів для акваторії Чорного моря", – повідомила Гринчук.

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Міністерка додала, що ключові загрози – це забруднення прибережних екосистем, зокрема, території природних заповідників та інших територій, що знаходяться в Керченській затоці. Також існує великий ризик потрапляння цієї нафтової плівки і на інші території Кримського узбережжя.

Гринчук зауважила, що російська сторона робить заяви про спроби порятунку екіпажів, однак жодних заяв щодо заходів із захисту довкілля немає.

Як повідомлялося, 15 грудня поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.