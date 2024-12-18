"Укрзалізниця" відновила обсяги пасажирських перевезень до рівня 2021 року. ІНФОГРАФІКА

"Укрзалізниця" повернула обсяги пасажирських перевезень до рівня, який був до початку повномасштабного вторгнення, – 57,2 млн пасажирів у далекому та приміському сполученні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Як зазначається, значну роль відіграли евакуаційні рейси, завдяки яким понад 4 млн осіб, зокрема 1 млн дітей, змогли знайти безпечне місце.

На міжнародному напрямку наразі діють понад 20 маршрутів, зокрема через Хелм, Чоп та Рава-Руську.

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У вантажних перевезеннях досягнуто показника у 146,9 млн тонн, що на 22% більше, ніж у 2023 році.

Що стосується відновлення та розвитку інфраструктури, проведено реконструкцію 339 км колій, відновлено 8 мостів і залучено 45 млн євро на розвиток прикордонної залізничної інфраструктури в межах програми CEF.

Також у Міністерстві повідомили, що в 2025 році "Укрзалізниця" планує закупити нові електровози й тепловози, закупити 56 нових пасажирських вагонів і реалізувати проєкт реконструкції колії європейського стандарту 1435 мм на ділянці Чоп – Ужгород.





Як повідомлялося, за результатами 2024 року чистий збиток "Укрзалізниці" без підтримки уряду прогнозується на рівні 1,5-2,5 млрд грн проти 4,9 млрд грн прибутку у 2023 році.

До того стало відомо, що "Укрзалізниця" в 2024 році перевезла рекордну кількість пасажирів, а також вийшла на високі показники в обсязі перевезення вантажів.