БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 680 7

Гривня втретє поспіль оновила історичний мінімум: Офіційний курс долара наближається до 42 грн/$

валюта,доллар,курс

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 19 грудня, на рівні 41,9048 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 41,8271 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 4 копійки – до 43,9581 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Читайте також: Держбюджет-2025: Кабмін прогнозує девальвацію гривні і підвищення зарплат

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2166) гривня (1543) курс (1496) НБУ (9275) обмін валюти (699)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а курс рубля 110?
показати весь коментар
18.12.2024 16:25 Відповісти
Я так розумію,що НБУ чітко дотримується прив"язки гривні до кацапруля: 1 гривня= 2,5 рубля.....На думку зе-банкірів ми з кацапнею адіннарод....
показати весь коментар
18.12.2024 16:34 Відповісти
нагадало, як Зе волав:а нам казали буде долар по 45 ,буде хаос в країні
показати весь коментар
18.12.2024 16:57 Відповісти
слава зеленскому и команде
показати весь коментар
18.12.2024 20:37 Відповісти
ШОК ШОК ПОЛТИШОК... !)
показати весь коментар
19.12.2024 06:07 Відповісти
Ну головне (так завжди нам розповідали), щоб вона не росла, бо це дуже невигідно експортерам, а те, що народ зубожіє, то все пох. Є війна - гривня падає, немає війни - теж падає, дуже мудра українська влада в будь - якому складі впевнено веде державу до економічного банкрутства. А про себе вони звичайно не забувають.
показати весь коментар
19.12.2024 10:06 Відповісти
1991 -1996 р.р.ГіппппппппппеР інфляція і війни НЕ БУЛО! 1996-2024 р.р. інфляція ще і війна! 1$=2грн і ось сьгодні1$=41,9 грн! Що там далі?Яке дурне запитання...
показати весь коментар
19.12.2024 11:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 