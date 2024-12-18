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Новини
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Гетманцев: Грошей на програми боротьби з бідністю немає, тому "тисяча від Зеленського" – вдала ініціатива

гетманцев

Українська влада не може собі дозволити фінансувати масштабні соціальні програми для боротьби з бідністю через війну, тому ініціатива президента Володимира Зеленського про виплату по 1000 гривень з держбюджету всім українцям – вдала і необхідна.

Про це голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") розповів в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, згідно з критеріями Світового банку до війни відсоток бідності в Україні становив 5,5%, зараз цей показник зріс до 24%.

"60% пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 5 тисяч грн. Безробіття зросло вдвічі – до більш ніж 18%. Люди збідніли і продовжують біднішати", – сказав нардеп.

Коментуючи претензії щодо невибірковості допомоги за програмою "Зимова єПідтримка", Гетманцев поклав відповідальність за це на самих громадян.

"Це свідомість громадян, які скористаються або не скористаються (допомогою з держбюджету, – ред.). Ті, хто не потребують, можуть ухвалити для себе це рішення самостійно. Оцінку цій програмі дали самі люди. Понад 2,5 мільйони вже отримали ці гроші. Ми не можемо собі дозволити у війну масштабні соціальні програми з боротьби з бідністю. Тому ця ініціатива президента вдала і необхідна. Встановлення критеріїв викликало б більше запитань, ніж загальний принцип", – сказав голова Комітету.

Водночас сам Гетманцев уточнив, що не брав і не буде брати "тисячу".

Гетманцев також запевнив, що з відкриттям картки на отримання "Зимової єПідтримки" всі дані не потрапляють до податківців, а за переведення коштів у готівку переслідувати нікого не будуть.

"Зміна цільового призначення і переведення тисячі в готівку не відповідає правилам програми, але нічого в цьому поганого не бачу. Переслідувати за це ніхто не буде", – сказав нардеп.

Як повідомлялося, станом на 15 грудня за програмою "Зимова єПідтримка" українці вже отримали 4,5 млрд грн. Про перебіг програми регулярно повідомляє особисто президент Володимир Зеленський.

Як отримати 1000 гривень з держбюджету?

22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

З 10 грудня уряд розпочав виплати з держбюджету за програмою державної допомоги "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату 1000 гривень.

Для цього Кабмін виділив 3,86 мільярда гривень за рахунок зменшення передбачених у спеціальному фонді держбюджету на 2024 рік видатків на фінансування низки програм Міністерства економіки, передусім – виплати компенсацій за розмінування земель і дотацій проєктам зі значними інвестиціями.

Автор: 

держбюджет (1572) Гетманцев Данило (479) єПідтримка (67)


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Топ коментарі
+34
Нахабство Гетьманцева зашкалює. Однією рукою забирає гроші через підвищення податків і одночасно роздає по 1000 як барін. Ще і про якусь свідомість каже! Твій дом - в'язниця, ощипувач гусаків ти наш!
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18.12.2024 16:47
+16
їб@ть його в рот - мільйонери та мільярдери теж бідні? Адже ця срана тисяча кожному
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18.12.2024 16:53
+15
Красиво розвели лохів в 2019 "ЗЕ! Канєц епохі бєднасті"... Курви тоді постіснялися мудрому наріду дописати повністю свій задум та додати "Початок епохі ніщєти"
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18.12.2024 16:54
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скажу чесно, є такі пенсіонери які отримують пенсію менше 3000 грн.
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18.12.2024 16:44 Відповісти
...і тому цю тисячу треба віддати не їм, а всім...?
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18.12.2024 16:47 Відповісти
підрашистним скотам гетьманцевим , мільярди з оборудки , а 20 $ як , кажуть повіі , завжди 20 $ для ніщебродів їх обравших ! Дякуйте , 73% благодетелю вашому найвеличнішому , ДУЖЄ дякуйте , в ніжки падайте 🤢 ЗЕЙЛО зробило вас разом , актрис з фільмів для дорослих , дє , ще 5 років , тому , сам 🤡🤢порношут, знімав штани і імітував , щось на роялі з голеною дупою , до дурників
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19.12.2024 02:26 Відповісти
Нахабство Гетьманцева зашкалює. Однією рукою забирає гроші через підвищення податків і одночасно роздає по 1000 як барін. Ще і про якусь свідомість каже! Твій дом - в'язниця, ощипувач гусаків ти наш!
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18.12.2024 16:47 Відповісти
Назвіть хоч одну порядну особу з цього зеленого гнилого кодла
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19.12.2024 04:42 Відповісти
вдало було б розкуркулити цього пітара-гетьманцева і на пенсіі б вистачило
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18.12.2024 16:51 Відповісти
їб@ть його в рот - мільйонери та мільярдери теж бідні? Адже ця срана тисяча кожному
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18.12.2024 16:53 Відповісти
Красиво розвели лохів в 2019 "ЗЕ! Канєц епохі бєднасті"... Курви тоді постіснялися мудрому наріду дописати повністю свій задум та додати "Початок епохі ніщєти"
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18.12.2024 16:54 Відповісти
Тільки є нюанс - цю тисячу роздають не тільки бідним. Тобто замість, скажімо, 3 тисяч бідному ці гроші поділили між бідним, середнім і багатим.
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18.12.2024 16:54 Відповісти
Дають бери. А беруть майже всі. Особливо беруть самі жадібні.)
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18.12.2024 16:57 Відповісти
Хочете допомогти дійсно ВСІМ - зменшуйте наприклад тарифи на е/е.
А оця "тисяча" - до одного місця.
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18.12.2024 16:59 Відповісти
вони хотіли 😂😂😂⁉️ВОНИ ВАС ТІЛЬКИ НАТЯГУВАЛИ , починаючі з МАСОК КОВІДНИХ ,крадівництва -будівництва , а , за ШІСТЬ РОКІВ, стали всі м3льтімільойнерами , а дурачкам 23 $ достатньо
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19.12.2024 02:32 Відповісти
У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.
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18.12.2024 17:01 Відповісти
Так і хочеться сказати--засунь ці копійки собі в одно місце. Подивись на ціни в магазині йолопе.Я вже не говорю про тарифи на комуналку.
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18.12.2024 17:17 Відповісти
Гетьманцева розстріляють з більшою люттю, ніж Чаушеску.
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18.12.2024 17:23 Відповісти
Якби хтось міг то зробили б на початку війни.... Взагалі дивуюся чого ЗСУ цю шоблу ригоквартальну не накрило тоді
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19.12.2024 04:43 Відповісти
Українська влада не може собі дозволити фінансувати масштабні соціальні програми для боротьби з бідністю через війну, тому ініціатива президента Володимира Зеленського про виплату по 1000 гривень з держбюджету всім українцям - вдала і необхідна. Заберіть собі ці гроші на "гробові" негідники....
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18.12.2024 17:31 Відповісти
****** кунст-камера))))))
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18.12.2024 17:36 Відповісти
... цього совка популіста треба гнати зі служби.
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18.12.2024 17:37 Відповісти
Щоби бідні стали чуть богаче, треба щоби багаті стали чуть бідніше. Прогресивний податок на доходи де, як в ЄС? Чи в нас тільки акцизи , як у Європі?
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18.12.2024 17:40 Відповісти
Нарешті хтось написав щось розумне.
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18.12.2024 19:59 Відповісти
У КП "Київтеплоенерго" визнають, що переважна більшість мешканців столиці сплачує за ці послуги своєчасно: із загальної кількості близько 1,1 мільйона особових рахунків клієнтів борги "висять" на 160 тисячах рахунків. Розміри, терміни та причини їхнього накопичення, звісно, різні, проте спостерігається дивна тенденція:

на системну несплату та накопичення великих сум найчастіше "страждають" мешканці великих квартир з нових елітних забудов.
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18.12.2024 17:49 Відповісти
колись контролер по газу розповідала, що в елітні поселення------тіпа царського села під Одесою------за послуги не платять і контролерів не впускають.
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18.12.2024 21:40 Відповісти
Я скажу що найбільше підвищення податків вдарило саме по бідним, тому що для зарплат від 20 тис та сума незначна, а для тих хто менше 14 отримує то вже суттєво.

І це усугубляється значним підвищенням цін, тому Зе стріляє собі в ногу саме по його електорату а ця тисяча взагалі нічого не вирішує у порівнянні з підвищення податків та цін.
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18.12.2024 17:52 Відповісти
Гетьманцев, вы пришли к власти под лозунгом: "Конец эпохи бедности"
Прошло 5 лет.
Бедность не только не прошла, но на борьбу с ней уже нет даже денег.
Разворовали.
Зато сейчас в Буковели ваши люди покупают только борщ за 600 гривен.
А таких тысячи человек.
А где ТЦК со своими автобусами?
Инвалидов и больных там нет. Они с гор не спустятся на лыжах.
И война им не помеха, ни воровать, ни хорошо жить.
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18.12.2024 17:55 Відповісти
Фу!
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18.12.2024 18:05 Відповісти
А в грудні діабетикам другої групи не виписували -- грошей нема.
"Купуйте самі за свій кошт " - відповід лікаря ендокринолога.
По іншим хворим не маю інформаціі.
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18.12.2024 18:27 Відповісти
ЛГБТ лідор
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18.12.2024 18:38 Відповісти
Цей "пан" ходив магазин с 1000 грн.? Або купляв бензин для свого самохода? Чистий популізм заленої команди
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18.12.2024 18:57 Відповісти
От чого ви зараз цього кацапа цькуєте?! Ви ж за нього голосували!
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18.12.2024 20:40 Відповісти
Ще б по кілограму гречки роздали
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18.12.2024 19:22 Відповісти
було б непогано...
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18.12.2024 20:01 Відповісти
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18.12.2024 19:57 Відповісти
Та навіщо цій владі платити кошти з бюджету на нищінські пенсії і зарплати?, головне щоб були кошти владі на дороги і на липові пенсії прокурорам, а і ще на бракоані ********** щоб всі думали що влада щось робить для оборони країни в той же час щоб і оркам добре було, як кажуть щоб гниди були ситі і овці здохди.
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18.12.2024 19:59 Відповісти
Беріть аж 1 тисячу і ні в чому собі не відмовляйте. Головне, що не удавитись від такого багатства.
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18.12.2024 20:45 Відповісти
гетьманцев, пдорас ссучєний, а на пенсії по 200 000грн суддям , прокурорам і мусорам є гроші?
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18.12.2024 21:03 Відповісти
треба вкласти 1000 в гімноетьманцева,в дупло йому,якщо буде багато інвесторів,він почне розуміти що не треба працювати на сівковича та кдбістів
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18.12.2024 21:45 Відповісти
Гарний піарчик....де зброя для армії?
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18.12.2024 22:42 Відповісти
Гетьманцев, та годі, дупа у Зеленського і так вже блищить! Скоро мозолі налижеш.
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19.12.2024 00:25 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПОДОНКОВ КОРРУПЦИОННЫХ ПОВЕСИТЬ И ИХ ВСЕХ ПОРУЧИТЕЛЕЙ И ВСЁ !)
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19.12.2024 06:10 Відповісти
Було ж роз"яснення, що у звичайних крамницях витратити цю 1000 не вийде! Її можна витратити в:
1. Ресторани і кафе
2. Книгарні
3. Відділках Укрпошти (тільки щасливчикам, котрі там отримують пенсію).
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19.12.2024 09:23 Відповісти
Ага, влада збагатіла вкравши десятки мільярдів з бюджету, в країні беззаконня і автократія, а це кешбек для мудрого наріду.
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19.12.2024 09:46 Відповісти
кінець епохи бідності, таки настав
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19.12.2024 12:20 Відповісти
Знову гроші на програми, але де результати? Звучить так, ніби просто розпорошуються ресурси, а проблему не вирішують. Куди йдуть ці кошти? Щось не віриться, що боротьба з бідністю може бути такою беззубою.
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19.12.2024 22:20 Відповісти

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