Гетманцев: Грошей на програми боротьби з бідністю немає, тому "тисяча від Зеленського" – вдала ініціатива

Українська влада не може собі дозволити фінансувати масштабні соціальні програми для боротьби з бідністю через війну, тому ініціатива президента Володимира Зеленського про виплату по 1000 гривень з держбюджету всім українцям – вдала і необхідна.

Про це голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") розповів в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, згідно з критеріями Світового банку до війни відсоток бідності в Україні становив 5,5%, зараз цей показник зріс до 24%.

"60% пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 5 тисяч грн. Безробіття зросло вдвічі – до більш ніж 18%. Люди збідніли і продовжують біднішати", – сказав нардеп.

Коментуючи претензії щодо невибірковості допомоги за програмою "Зимова єПідтримка", Гетманцев поклав відповідальність за це на самих громадян.

"Це свідомість громадян, які скористаються або не скористаються (допомогою з держбюджету, – ред.). Ті, хто не потребують, можуть ухвалити для себе це рішення самостійно. Оцінку цій програмі дали самі люди. Понад 2,5 мільйони вже отримали ці гроші. Ми не можемо собі дозволити у війну масштабні соціальні програми з боротьби з бідністю. Тому ця ініціатива президента вдала і необхідна. Встановлення критеріїв викликало б більше запитань, ніж загальний принцип", – сказав голова Комітету.

Водночас сам Гетманцев уточнив, що не брав і не буде брати "тисячу".

Гетманцев також запевнив, що з відкриттям картки на отримання "Зимової єПідтримки" всі дані не потрапляють до податківців, а за переведення коштів у готівку переслідувати нікого не будуть.

"Зміна цільового призначення і переведення тисячі в готівку не відповідає правилам програми, але нічого в цьому поганого не бачу. Переслідувати за це ніхто не буде", – сказав нардеп.

Як повідомлялося, станом на 15 грудня за програмою "Зимова єПідтримка" українці вже отримали 4,5 млрд грн. Про перебіг програми регулярно повідомляє особисто президент Володимир Зеленський.

Як отримати 1000 гривень з держбюджету?

22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

З 10 грудня уряд розпочав виплати з держбюджету за програмою державної допомоги "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату 1000 гривень.

Для цього Кабмін виділив 3,86 мільярда гривень за рахунок зменшення передбачених у спеціальному фонді держбюджету на 2024 рік видатків на фінансування низки програм Міністерства економіки, передусім – виплати компенсацій за розмінування земель і дотацій проєктам зі значними інвестиціями.