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Новини
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Пенсійне посвідчення з’явилося у "Дії". Як оформити?

електронне пенсійне посвідчення у

Пенсійний фонд України запускає сервіс оформлення е-посвідчення пенсіонера онлайн: відтепер українці зможуть замовити електронне пенсійне посвідчення без паперового аналогу і користуватись лише цифровим у "Дії".

Для цього потрібно подати заяву на вебпорталі Пенсійного фонду, повідомляється на сайті сервісу "Дія".

При цьому е-пенсійне посвідчення можна отримати лише за умови, якщо у Реєстрі застрахованих осіб вже є відомості про призначення пенсії.

Для отримання електронного пенсійного посвідчення потрібно:

  • в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду перейти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення";
  • натиснути "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення";
  • вибрати "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі (без виготовлення паперового аналогу або платіжної картки)";
  • заповнити та відправити заяву;
  • отримати результат розгляду заяви отримаєте у розділі "Мої Звернення" – "Статус звернення".
  • коли посвідчення буде сформоване – воно з’явиться у "Дії".

У службі підтримки сервісу уточнили, що посвідчення, видане за віком, підтягнеться в "Дію" автоматично.

Спеціальне посвідчення, видане за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років – потрібно додати у "Дію" власноруч. Для цього потрібно прогортати всі документи у застосунку, вибрати "Додати документ" – "Пенсійне посвідчення".

"Отримати електронне посвідчення значно швидше, ніж паперове – зазвичай це займає лише кілька днів. Якщо пізніше захочете отримати паперове посвідчення – подати заяву так само можна на вебпорталі Пенсійного фонду або в одному з сервісних центрів Фонду", – додали у "Дії".

Автор: 

пенсіонери (430) Пенсійний фонд (411) Дія (623)


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Ніяк.
Від заманух ворога треба триматися якнайдалі.
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18.12.2024 19:16 Відповісти
По спискам ДІЇ россійські нацисти людей розстрілювали в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Ізюмі і тд.
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18.12.2024 19:59 Відповісти
в Дії немає ніяких "списків"
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18.12.2024 20:23 Відповісти
В ДЇІ є перелік лохів з якого потім формувалися списки.
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18.12.2024 20:53 Відповісти
дотепно але не відповідає дійсності. Дія не має жодної бази даних, списків і т. п. це все одно що твій персональний пошуковик на кшталт хром, опера і тд.
Не відповідай, мені твій срач нах не цікавий
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19.12.2024 11:05 Відповісти
шо це? *****? 4 роки на пенсії - воно нах#й ніде нікому не потрібне
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18.12.2024 20:44 Відповісти
вибрати "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі (без виготовлення паперового аналогу або платіжної картки)"; - немає такого в додатку ПФУ. Тільки паперове пропонує
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18.12.2024 23:32 Відповісти
ТРЕБА НЕ ВІДКРИВАТИ РАХУНКИ А БЛОКУВАТИ !)
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19.12.2024 06:30 Відповісти

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