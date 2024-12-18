Пенсійне посвідчення з’явилося у "Дії". Як оформити?

Пенсійний фонд України запускає сервіс оформлення е-посвідчення пенсіонера онлайн: відтепер українці зможуть замовити електронне пенсійне посвідчення без паперового аналогу і користуватись лише цифровим у "Дії".

Для цього потрібно подати заяву на вебпорталі Пенсійного фонду, повідомляється на сайті сервісу "Дія".

При цьому е-пенсійне посвідчення можна отримати лише за умови, якщо у Реєстрі застрахованих осіб вже є відомості про призначення пенсії.

Для отримання електронного пенсійного посвідчення потрібно:

в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду перейти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення";

натиснути "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення";

вибрати "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі (без виготовлення паперового аналогу або платіжної картки)";

заповнити та відправити заяву;

отримати результат розгляду заяви отримаєте у розділі "Мої Звернення" – "Статус звернення".

коли посвідчення буде сформоване – воно з’явиться у "Дії".

У службі підтримки сервісу уточнили, що посвідчення, видане за віком, підтягнеться в "Дію" автоматично.

Спеціальне посвідчення, видане за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років – потрібно додати у "Дію" власноруч. Для цього потрібно прогортати всі документи у застосунку, вибрати "Додати документ" – "Пенсійне посвідчення".

"Отримати електронне посвідчення значно швидше, ніж паперове – зазвичай це займає лише кілька днів. Якщо пізніше захочете отримати паперове посвідчення – подати заяву так само можна на вебпорталі Пенсійного фонду або в одному з сервісних центрів Фонду", – додали у "Дії".