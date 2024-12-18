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Покупець 245 АЗС Коломойського вдруге не зміг отримати дозвіл АМКУ

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) двічі відхилив заяви на погодження угоди з продажу державним "Приватбанком" 245 АЗС та 33 земельних ділянок компанії "Макс Енерго Ресурс".

Про це йдеться у відповіді АМКУ на запит української редакції Forbes.

Що відомо про продаж "Приватбанком" АЗС Коломойського?

Як повідомлялося, державний "Приватбанк" 27 вересня продав 245 АЗС та 33 земельних ділянок на майданчику OpenMarket за 695,9 млн грн, що на 0,3% більше за стартову ціну.

Банк виставив на продаж АЗС і земельні ділянки, розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львiвській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях. Це колишні заправки ANP і "Авіас" групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Покупцем 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський, на аукціоні "Приватбанку" виявилася маловідома фірма "Макс енерго Ресурс". У реєстрі власником фірми вказаний Ігор Супруненко, але сам він стверджує, що у цього бізнесу є декілька співвласників, не називаючи їх прізвищ. 

Переможець електронних торгів зобовʼязаний протягом десяти робочих днів мав подати до Антимонопольного комітету спільну із "Приватбанком" заяву про надання дозволу на концентрацію.

Нагадаємо, до націоналізації "Приватбанк" отримав у заставу на вимогу Нацбанку 120 нафтобаз та 248 АЗС. Протягом серпня-вересня 2016 року усі вони були передані менеджментом банку в фінансовий лізинг компаніям, пов’язаним з Ігорем Коломойським. Лізингоодержувачі передали їх в суборенду іншим компаніям з орбіти бізнесмена.

Націоналізація "Приватбанку" відбулася у грудні 2016 року. Перші чотири місяці після цього банк отримував платежі за лізинговими договорами. Потім позичальники перестали платити. За цей час структури "Привата" накопичили понад 10 млрд грн боргів, за даними держбанку.

З 2020 року "Приватбанк" намагався розірвати з компаніями з групи "Приват" договори про лізинг 245 АЗС через суд. Суд дозволив "Приватбанку" вилучити 245 підконтрольних Коломойському автозаправок тільки у листопаді 2023 року.

Автор: 

АЗС (1589) Коломойський Ігор (1772) Антимонопольний комітет (1448) Приватбанк (1781)


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Єрмак не дає добро.
Мабуть для своїх за копійки притримує.
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18.12.2024 19:10 Відповісти
А чого цей Ігор Супруненко не вказує хто співвласник його фірми? Як кажуть на хитру жопу є болт з різьбою. Нікого не захищаю, ні Єрмаків ні ще когось. Просто вже час жити за правилами. А правила це Закон.
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18.12.2024 19:19 Відповісти
Як можна продати коли власники невідомі?
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18.12.2024 19:13 Відповісти
юрособи можуть надати інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності:

протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності та методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника;
при цьому не раніше ніж 90 днів з дня припинення або скасування військового стану в Україні.
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18.12.2024 19:49 Відповісти
Менше 3 млн. за одну заправку???? Ви серьйозно???
Та ще й як бонус земельні ділянки
Звідки такий аукціон щедрості від державного банка????
Чи там серед нових власників якісь ну дуууже впливові ублюдки з банди зеленого чма?
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18.12.2024 19:53 Відповісти
А борги кому?
Ви Угоду бачили ?
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18.12.2024 20:01 Відповісти
ЭТО ПРЕДНОВОГОДНИЕ СУДОРОГИ !)
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19.12.2024 06:26 Відповісти

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