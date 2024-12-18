Крематорій у Києві збираються відремонтувати. Роботи планують почати навесні

На території київського міського крематорію та розміщеному на ньому меморіально-обрядовому комплексі "Парк пам'яті" планують провести роботи з капітального ремонту, реконструкції та реставрації.

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Насамперед, за його словами, приведуть до ладу приміщення й території, де здійснюють урочисті поховання українських військовослужбовців.

"Станом на сьогодні вже провели науково-проєктну роботу, зібрали дані і розробили проєкт, який незабаром має пройти експертизу та вже пройшов наукову раду в Департаменті охорони культурної спадщини. Навесні планують розпочати реставраційні роботи", – повідомив Пантелеєв.

Крім того, додав він, наразі на території крематорію триває капремонт огорожі вздовж вул. Байкової, що супроводжується протизсувними роботами.

"Парк пам’яті" (автори проєкту – Ада Рибачук і Володимир Мельниченко) створювався як єдиний архітектурно-містобудівний ансамбль, що включає в себе комплекс споруд: зали прощання, крематорій, адміністративний корпус, колумбарій, паркову зону і Стіну пам'яті з монументальними панно.

Територія комплексу межує з територією Байкового кладовища – одного з найстаріших некрополів, що зберігся в Києві, пам'ятки історії національного значення.

Цьому меморіально-обрядовому комплексу вже понад 50 років.

"Стан, у якому він перебуває, є неналежним з точки зору місії, яку він виконує. Зокрема, будівлі зазнали корозії від атмосферних впливів, а обладнання за 50 років безперервної роботи потребує термінової заміни", – зазначив Пантелеєв.

Що передбачено реконструкцією

Програма економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки передбачає ремонт ритуальних корпусів крематорію, реконструкцію обладнання, капремонт адміністративного корпуса та об'єктів благоустрою.

У робочому проєкті також запланований ремонт зовнішнього оздоблення фасадів, відновлення захисного шару бетону конструкцій, влаштування внутрішньої та зовнішньої гідроізоляції, відновлення оздоблення стін та стелі приміщень, забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп, зокрема облаштування пандусів із розбірних металевих конструкцій та підлоги з антиковзними властивостями.

У вересні повідомлялося, що Київрада збільшила фінансування будівництва та капітальних ремонтів на цей рік на 2,4 млрд грн.