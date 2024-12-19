США ввели додаткові санкції проти дотичних до "Північного потоку-2" компаній та осіб

Державний департамент США оголосив про запровадження додаткових санкцій проти компаній, суден та осіб, які вже перебувають під обмеженнями через участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, передає Європейська правда.

Зокрема, санкції застосували проти низки осіб, які раніше вже перебували під санкціями за участь у проєкті будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" за законом "Про захист енергетичної безпеки Європи" (PEESA), а також проти кількох нових власників суден, які раніше потрапили під ці санкції.

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Нові санкції застосовують за санкційним режимом згідно з президентським указом 14024 "за шкідливу діяльність за кордоном влади Російської Федерації".

У переліку наводять 8 російських компаній та Морську рятувальну службу РФ, 17 суден, ООО "МТВ" та його засновника Маттіаса Варніга, який раніше був виконавчим директором Nord Stream 2 AG, та саму Nord Stream 2 AG.

Санкційний режим передбачає замороження активів у США чи під контролем американських громадян чи юросіб та заборону американцям здійснювати операції, що якось пов'язані з майном чи інтересами підсанкційних осіб.

Є винятки, однак на них потрібно отримувати дозвіл. Це включає заборону передавати підсанційним особам будь-які кошти, майно або послуги, як і приймати їх від них.

Про "Північні потоки"

"Північний потік-2" – російський газопровід, збудований в обхід України. Його проклали дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. Єдиним акціонером проєкту є "Газпром".

Пакет документів для сертифікації газопроводу було представлено у вересні 2021 року, проте у листопаді Німецький федеральний регулятор відтермінував сертифікацію Nord Stream 2 AG як незалежного оператора з транспортування газу.

26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.

У листопаді цього року стало відомо, що американський інвестор Стівен Лінч просить уряд США дозволити йому взяти участь у торгах із купівлі газопроводу "Північний потік-2", коли його виставлять на продаж.