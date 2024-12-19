Попит на дизельні авто в Україні за рік впав на третину. Найпопулярніші моделі
У листопаді український автопарк поповнили понад 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на третину менше, ніж торік.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Із них 1,5 тис. автівок нових (+36%) та понад 3,7 тис. вживаних, ввезених з-за кордону (-45%).
Так, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 29%, проти 20,5% у листопаді 2023 році. Водночас серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6% менше, ніж торік, а їх середній вік склав 10,4 року.
До лідерів нових дизельних легковиків потрапили:
- Renalt Duster– 420 авто;
- Volkswagen Tiguan – 181;
- Toyota Hilux – 152;
- Toyota Land Cruiser Prado – 122;
- Skoda Kodiaq – 109.
До п’ятірки лідерів серед імпортованих вживаних дизельних авто увійшли:
- Renault Megane – 316 автівок;
- Skoda Octavia – 252;
- Nissan Qashqai – 234;
- Volkswagen Passat – 229;
- Volkswagen Golf – 150.
У листопаді в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тис. нових легкових авто, що на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня споживча активність зменшилась на 10%.
Водночас минулого місяця український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно жовтня, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року – майже на третину.
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