БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
169 0

Попит на дизельні авто в Україні за рік впав на третину. Найпопулярніші моделі

авто

У листопаді український автопарк поповнили понад 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на третину менше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Із них 1,5 тис. автівок нових (+36%) та понад 3,7 тис. вживаних, ввезених з-за кордону (-45%).

Так, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 29%, проти 20,5% у листопаді 2023 році. Водночас серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6% менше, ніж торік, а їх середній вік склав 10,4 року.

До лідерів нових дизельних легковиків потрапили:

  • Renalt Duster– 420 авто;
  • Volkswagen Tiguan – 181;
  • Toyota Hilux – 152;
  • Toyota Land Cruiser Prado – 122;
  • Skoda Kodiaq – 109.

До п’ятірки лідерів серед імпортованих вживаних дизельних авто увійшли:

  • Renault Megane – 316 автівок;
  • Skoda Octavia – 252;
  • Nissan Qashqai – 234;
  • Volkswagen Passat – 229;
  • Volkswagen Golf – 150.

У листопаді в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тис. нових легкових авто, що на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня споживча активність зменшилась на 10%.

Водночас минулого місяця український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно жовтня, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року – майже на третину.

Автор: 

авто (4126) продаж (2064)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 