Велика Британія виділить Україні новий пакет військової допомоги на $290 мільйонів

Велика Британія заявила, що спрямує Україні додаткові 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн) військової допомоги, щоб підтримати їй у війні проти Росії.

Як пише Reuters, до пакету увійдуть катери та безпілотники для ВМС, засоби ППО, РЕБ та запчастини.

Зазначається, що допомога буде спрямована за кількома напрямками:

92 мільйони фунтів стерлінгів – на обладнання для посилення військово-морського флоту України, включаючи малі катери, розвідувальні безпілотні літальні апарати, надводні кораблі без екіпажу, безпілотні боєприпаси та протимінні дрони;

– на обладнання для посилення військово-морського флоту України, включаючи малі катери, розвідувальні безпілотні літальні апарати, надводні кораблі без екіпажу, безпілотні боєприпаси та протимінні дрони; 68 мільйонів фунтів стерлінгів – на обладнання протиповітряної оборони, включаючи радари, наземне обладнання для маскування та системи електронної боротьби з дронами;

– на обладнання протиповітряної оборони, включаючи радари, наземне обладнання для маскування та системи електронної боротьби з дронами; 26 млн фунтів стерлінгів – на забезпечення підтримки та запчастини для систем, раніше поставлених в Україну;

– на забезпечення підтримки та запчастини для систем, раніше поставлених в Україну; 39 млн фунтів стерлінгів – на забезпечення понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів та обладнання для посилення захисних можливостей ЗСУ.

Читайте також: Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні на наступний рік до $3,2 мільярда

Лондон також заявив, що запропонує Україні більше підготовки для військових.



"Хоробрий народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом. Але вони не можуть діяти самостійно – тому Велика Британія посилюватиме своє міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року", – заявив британський міністр оборони Джон Гілі.

Як повідомлялося, 2 грудня США оголосили про виділення Україні нового пакета допомоги на суму $725 млн.