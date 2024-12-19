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Велика Британія виділить Україні новий пакет військової допомоги на $290 мільйонів

Британія запроваджує нові санкції проти РФ

Велика Британія заявила, що спрямує Україні додаткові 225 млн фунтів стерлінгів ($286 млн) військової допомоги, щоб підтримати їй у війні проти Росії.

Як пише Reuters, до пакету увійдуть катери та безпілотники для ВМС, засоби ППО, РЕБ та запчастини.

Зазначається, що допомога буде спрямована за кількома напрямками:

  • 92 мільйони фунтів стерлінгів – на обладнання для посилення військово-морського флоту України, включаючи малі катери, розвідувальні безпілотні літальні апарати, надводні кораблі без екіпажу, безпілотні боєприпаси та протимінні дрони;
  • 68 мільйонів фунтів стерлінгів – на обладнання протиповітряної оборони, включаючи радари, наземне обладнання для маскування та системи електронної боротьби з дронами;
  • 26 млн фунтів стерлінгів – на забезпечення підтримки та запчастини для систем, раніше поставлених в Україну;
  • 39 млн фунтів стерлінгів – на забезпечення понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів та обладнання для посилення захисних можливостей ЗСУ.

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Лондон також заявив, що запропонує Україні більше підготовки для військових.

"Хоробрий народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом. Але вони не можуть діяти самостійно – тому Велика Британія посилюватиме своє міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року", – заявив британський міністр оборони Джон Гілі.

Як повідомлялося, 2 грудня США оголосили про виділення Україні нового пакета допомоги на суму $725 млн.

Автор: 

Велика Британія (1199) зброя (871) допомога (1534)


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