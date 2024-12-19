Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області

У ніч проти 19 грудня українські військові завдали удар по російському стратегічному об’єкту АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", що у Ростовській області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Уночі силами й засобами Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це єдиний НПЗ, що працює в області. Він використовується для забезпечення потреб ворожих збройних сил. Зокрема, спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тон нафти на рік.

Так, українські військові підтверджують пожежу в районі заводу, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5.

Раніше влада Ростовської області заявила, що регіон був атакований більш ніж трьома десятками безпілотників і трьома ракетами. На Новошахтинському НПЗ спалахнула пожежа.