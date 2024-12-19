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У застосунку "Резерв+" стався збій

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

У мобільному застосунку "Резерв+" стався технічний збій, через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Міноборони перепрошує за незручності. Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Впродовж декількох годин доступ до Резерв+ повернеться", – йдеться у повідомленні.

Раніше,за даними ЗМІ, користувачі скаржилися на тривале завантаження застосунку, після чого на головному екрані з’являлася інформація про технічну проблему або про відсутність з'єднання.

Як повідомлялося, Міноборони технічно може створити в застосунку "Резерв+" функцію трекінгу повісток, щоб було зручно відслідковувати всі етапи надсилання паперової повістки. Якщо іедю підтримає уряд, таку функцію буде запроваджено.

Нагадаємо, в останньому оновленні застосунку "Резерв+" стала доступна послуга з оформлення відстрочки від мобілізації онлайн.

Автор: 

Міноборони (958) додаток (297) резервісти (7)


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19.12.2024 12:42 Відповісти

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