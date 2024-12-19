Співвласник "АТБ" купує конфісковане у росіян виробництво будматеріалів "Аерок" за 1,9 мільярда

Компанія співвласника мережі магазинів "АТБ" Геннадія Буткевича виграла аукціон з приватизації ТОВ "Аерок".

Про це свідчать дані Prozorro.Продажі, передає liga.net.

Зокрема, компанія "Трайдент Геоінвест Україна" запропонувала за "Аерок" 1,89 млрд грн за стартової ціни 965 млн.

На підприємство також претендували Ікрам Джавадов (ТОВ "ПІК" із пропозицією у 1,61 млрд грн) і Томаш Фіала (ТОВ "ДК БЦ1" – 1,54 млрд грн).

За умовами аукціону, майбутній покупець має зберегти основний вид діяльності компанії, виплатити борги перед працівниками та бюджетом і не допустити скорочень протягом пів року. Загальна сума боргів становить 110,8 млн грн.

Кому належав конфіскований виробник будматеріалів "Аерок"?

У жовтні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії "Аерок", кінцевим власником якої є група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

"Аерок" володіє двома газобетонними заводами в Україні – в Обухові та Березані Київської області. До останнього часу українська компанія була оформлена на німецьку "Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ", яка належить структурам російського підприємця Андрія Молчанова.

Молчанов входить до найближчого оточення президента РФ Путіна та є спонсором передвиборчої кампанії його партії "Єдина Росія", а його ПАТ "Група ЛСР" будує житло для співробітників Федеральної служби охорони та Міноборони РФ.