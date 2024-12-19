Нелегально вивозили чоловіків за кордон: Від системи "Шлях" відключили ще 13 перевізників

Через системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону від системи "Шлях" відключили ще 13 перевізників.

Відповідне рішення ухвалила Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" 18 грудня, повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, від системи "Шлях" на три місяці відключили:

ФОП Невський Ігор Михайлович;

ФОП Латишева Валентина Іванівна;

ФОП Романенко Ігор Сергійович;

ФОП Бузажи Василь Георгієвич;

ФОП Куліш Володимир Владиславович;

ФОП Мицик Андрій Андрійович;

ФОП Коваль Сергій Васильович;

ФОП Голубенко Дмитро Олександрович;

ФОП Кияновський Сергій Сергійович;

ФОП Тімченко Василь Петрович;

ПП "Одісей -Промснаб";

ТОВ "Вікінк Транс";

ТОВ "Гол-Авто".

За матеріалами Державної прикордонної служби, ці перевізники під час воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Зокрема, водії цих компаній протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину держкордону.

Загалом за такі порушення від системи "Шлях" відключили вже 259 перевізників.

В "Укртрансбезпеці" додали, що наразі розглядаються "десятки фактів" зловживань із внесення даних у систему "Шлях". Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Як повідомлялося, у вересні "Укртрансбезпека" на три місяці відключила 16 перевізників від системи "Шлях".