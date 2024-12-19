Рада спростила отримання компенсацій за знищене майно на окупованих територіях

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 292 нардепи.

Зокрема, документ пропонує прирівняти пошкоджене майно на тимчасово окупованих територіях до зруйнованого. Адже зафіксувати обсяги пошкоджень для відповідної компенсацій неможливо. Також це стосується територій, де тривають бойові дії.

Власник такого майна зможе подати заяву про компенсацію за спецпроцедурою та з визначеним переліком документів. При цьому надавати фото- чи відеодокази не потрібно. Фізичний огляд обʼєктів також не проводитимуть.

На думку ініціаторів законопроєкту, відповідні зміни сприятимуть інтеграції переселенців у громадах, спонукатимуть їх залишатися в Україні та продовжувати тут своє життя.