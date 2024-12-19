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Зобов’язання перед МВФ: Рада підтримала реформу державних інвестицій

інвестиції

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачає реформу розподілу капітальних видатків держбюджету.

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №12245 за основу на засіданні у четвер підтримали 240 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Серед іншого, законопроєктом передбачається виключити з Бюджетного кодексу терміни "інвестиційний проєкт", "державний інвестиційний проєкт", "державні капітальні вкладення" та одночасно визначити у ньому нові – "публічні інвестиції", "публічний інвестиційний проект", "програма публічних інвестицій", "єдиний проєктний портфель здійснення публічних інвестицій".

Загалом законопроєкт передбачає структурну реформу розподілу більшості капітальних видатків, а його ухвалення є зобов'язанням України перед МВФ, пояснила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу").

За її словами, бюджетні кошти, які раніше були розпорошені по субвенціях і бюджетних фондах, пропонується зібрати під однією "парасолькою" публічних інвестиційних проєктів, які буде розподіляти Стратегічна інвестиційна рада в уряді.

"Туди потрапляють і дорожній фонд, і фонд поводження з радіоактивними відходами, фонд розвитку водного господарства, фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонд внутрішніх водних шляхів, і з десяток субвенцій - все тепер має бути відібраним інвестпроєктом. Все, крім ДФРР", – написала Підласа на своїй сторінці у Facebook.

На її думку, серед переваги такого підходу:

  • пріоритезація капітальних видатків на рівні уряду і концентрація фінансового ресурсу на найбільш важливих проєктах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів в десятках розпорядників бюджетних коштів;
  • можливість практичного середньострокового планування капітальних видатків, не тільки на папері;
  • відбір проєктів за єдиними правилами і критеріями, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції;
  • фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати (що усуває персональний політичний вплив на розподіл коштів);
  • наявність єдиного портфелю інвестиційних проєктів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам;
  • відображення процесу прийняття рішень щодо публічних інвестиційних проєктів та досягнутих результатів онлайн.

Автор: 

ВР (2867) законопроєкт (1668) інвестиції (1530) парламент (1948) Підласа Роксолана (24)


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