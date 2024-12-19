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Новини
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Нацкомісія підвищила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 30%

Нацкомісія збільшила тариф

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 січня на 29,8% – до 686,23 грн/МВТ-год.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 19 грудня, передає галузеве видання ExPro.

"Хочу наголосити, що вперше за останні 4 роки тариф на передачу враховує майже повний обсяг покладених на компанію спеціальних обовʼязків", – наголосив очільник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

Водночас тариф на послуги з передачі електричної енергії для підприємств "зеленої" металургії на 2025 рік становитиме 359,55 грн/МВт-год.

Як зазначено в обґрунтуванні, при визначенні витрати на спеціальні обов’язки (ПСО) із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств, враховано актуалізований прогнозований обсяг відпуску електричної енергії "зеленими" виробниками за механізмом feed in premium.

Прогнозований обсяг передачі електроенергії на 2025 року становить 98,65 млн МВт-год.

За оцінками НЕК "Укренерго", частка тарифу на передачу у структурі кінцевої вартості електроенергії для непобутових споживачів становитиме до 10%.

Тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025 рік встановлено на рівні 98,97 грн/МВт-год, що на 5% менше за цьогорічний тариф.

Як повідомлялося, раніше "Укренерго" пропонувало підвищити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% – до 783,71 грн за МВт-год, а тариф на передачу для "зеленої" металургії – до 441,05 грн за МВт-год.

Водночас "Укренерго" пропонувало підвищити тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025 рік до 104,7 грн за МВт-год, що майже відповідає чинному тарифу (104,57 грн за МВт-год).

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% – до 528,57 грн за МВт-год, хоча раніше планувалося збільшити його суттєвіше.

Окремий пільговий тариф на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищили на 74% – з 209,42 грн до 364,70 грн/МВт-год.

Автор: 

тарифи (1303) електроенергія (4239) Укренерго (1998) НКРЕКП (1442)


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Топ коментарі
+9
на передачу кисню до організму кріпака ще не має?
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19.12.2024 15:05
+7
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19.12.2024 15:56
+5
Гандони
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19.12.2024 16:23
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" із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств, враховано актуалізований прогнозований обсяг відпуску електричної енергії "зеленими" виробниками за механізмом feed in premium "

Хороший механізм але в наших умовах це корупційне поле, якщо подивитись на реальну генерацію для ВЕС та СЕС яка складає в районі 25-30% від загальної потужності і те що в нас видають станції.
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19.12.2024 14:53 Відповісти
на передачу кисню до організму кріпака ще не має?
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19.12.2024 15:05 Відповісти
вже є - але не на етері, бо тариф за цю послугу вираховує....
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19.12.2024 15:07 Відповісти
Гондураси кончені, що вони *** регулюють, уїбани. Розігнати к їбеням ці комісії, толку з них. Працюють тільки на монополістів ринку та олігархів. А чому не провести аудит укренерго, передивитись їхній штат, яку роботу виконують та за яку нев'їбенну зарплату. Гарантію даю, там відсотків 30 дармоїдів з шикарною зарплатою для економічного бронювання. Чому не розвивати альтернативну енергетику?
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19.12.2024 15:27 Відповісти
фашисти...
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19.12.2024 15:34 Відповісти
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19.12.2024 15:35 Відповісти
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19.12.2024 15:56 Відповісти
Гандони
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19.12.2024 16:23 Відповісти
Мабуть струму по проводах стало на 30% важкіше йти, стало більше опору всупереч усім законам фізики.
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19.12.2024 16:32 Відповісти
Ага..і швидкість передачі зменшилась..
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19.12.2024 17:29 Відповісти
вот блин, ахметов опять на державу обиделся и ободрал народ
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20.12.2024 02:33 Відповісти

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