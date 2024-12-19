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Українці масово міняють мобільного оператора після підвищення тарифів: Послуга з перенесення номера тимчасово не працюватиме (оновлено)

Послуга з перенесення мобільного номера 20 грудня тимчасово не працюватиме

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, завтра, 20 грудня, на шість годин призупинить роботу системи, що відповідає за послугу перенесення номерів між мобільними операторами (послуга MNP – перенесення зі збереженням номера).

Про це йдеться в повідомленні Комісії.

"Комісія тимчасово призупиняє процеси перенесення абонентських номерів з 08:30 20 грудня 2024 року до 16:15 20 грудня 2024 року", – сказано в повідомленні.

Постачальники електронних комунікаційних послуг своєю чергою зобов'язані поінформувати абонентів про тимчасове призупинення процесів перенесення номерів та відновити послугу з 08:30 23 грудня.

Зазначається, що таке рішення ухвалене через різке зростання попиту на послугу та необхідність збільшити пропускну спроможність. Так, якщо раніше в систему в середньому надходило 4,5 тис. запитів, то 16 грудня 2024 року було зафіксовано збільшення їхньої кількості до 17,01 тис.

У Комісії додали, що середньодобове навантаження на централізовану базу даних уперше за час існування системи зросло вчетверо, що призвело до сповільнення її роботи, збільшення часу на опрацювання повідомлень і накопичення черг відправлення повідомлень, що спричинило сповільнення в опрацюванні процесів перенесення номерів.

Збільшення навантаження на систему пов’язане з бажанням абонентів змінити операторів, які оголосили про різке підвищення тарифів.

За даними Центральної бази даних, що адмініструється Українським державним центром радіочастот (УДЦР), понад 10 000 абонентів "Київстару" та понад 2 800 абонентів "Vodafone Україна" перенесли свої номери на lifecell в період з 10 по 18 грудня, йдеться у відповіді пресслужби відомства на запит української редакції Forbes.

"У грудні відбулося різке зростання попиту на послугу перенесення номерів до lifecell, що значно перевищило технічні можливості Централізованої бази даних", – сказано в повідомленні пресслужби lifecell.

Своєю чергою СЕО групи компаній DVL Михайло Шелемба заявив, що держава терміново у три рази збільшує потужності Центральної бази даних.

"Ми дякуємо за цю оперативну реакцію. Адже кількість абонентів, які зараз виявили намір перейти до lifecell, сильно перевантажила систему", – зазначив він.

Читайте також: Vodafone слідом за "Київстаром" підвищить тарифи – зв’язок подорожчає в середньому на 100 гривень

Як повідомлялося, на початку грудня найбільший мобільний оператор України – "Київстар" – заявив про підвищення в середньому на 25% плати за послуги.

Пізніше оператор Vodafone попередив про зміну вартості низки своїх тарифів передплати з 24 грудня цього року: їхня вартість зросте на 70-120 грн. Однак уже на наступний день Vodafone вирішив відтермінувати оголошені раніше зміни в нових тарифах.

Автор: 

мобільний зв’язок (787) НКРЗІ (126) телефон (408)


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Топ коментарі
+43
"мобільні грабіжники" теж вирішили "почистити кишені " укрїнської бідності
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19.12.2024 16:02
+34
У тому й справа, що у нас немає тарифів "три гривні хвилина", у нас фактично всі тарифи з пакетними послугами.
А якщо мені нахєр не всралися 15 Гб інтернету і 5 годин безплатно на всі номери по Україні? От у мене в батька досі кнопочний телефон - на біса йому той інтернет?
Чому більше немає звичайних тарифів, де поповнив і виговорив по 1-2 грн/хв?
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19.12.2024 16:38
+25
Це не бізнес-це шахрайство! Стягування плати за те чим,апріорі,неможливо скористатися це шахрайство,нав'язування платних "послуг"які тобі й нафіг не потрібні це бандитизм!
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19.12.2024 17:07
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Ага...в дупу їх ще поцілуй тих виродків...
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19.12.2024 19:19 Відповісти
Не судіть по собі.
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19.12.2024 19:41 Відповісти
Тут много как дорого в Польше. Привожу цитату с нашего городского форума (написавшего сообщение знаю лично): Мой тариф в Польше: безлимитные звонки и SMS на любые номера в Польше. Тут никто и понятия не имеет какой у кого оператор. Безлимитные звонки и SMS в поездках по ЕС. Интернет внутри Польши - теоретически есть ограничения, но по факту безлимит, его столько, что израсходовать не очень реально. По ЕС - 8 Гиг в месяц. Связь - 5G внутри населённых пунктов, на трассе - уверенное 4G. К этому ещё 1000 минут в месяц на звонки в Украину.
Цена - 35 zł в месяц, при пополнении счета оператор докидывает ещё +10% к сумме пополнения.
Исходя из курса это сейчас 350-400 гривен. У нас не намного меньше, и это при отвратительнейшем качестве связи. Я уже молчу про интернет, тут голосовая работает через пень-колоду. Иногда такое впечатление что проще и быстрее поехать на другой конец города и переговорить, чем дозвониться.
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19.12.2024 18:21 Відповісти
В Польше тарификация посекундная даже для международных звонков.
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19.12.2024 18:29 Відповісти
Ці гівнюки з київстару називають оновленням тарифу підвищення ціни вдвічі. Ми, кажуть, ретельно проаналізували ваш трафік, і збільшили ліміт гігабайтів дофіга, і це при тому, що телефон кнопковий і взагалі без інтернету. Морочать голову зі заміною сім карти: зроблять безкоштовно, але без збереження номерів. За збереження номерів на карті - сто гривень. От тепер зрозуміло, для чого це. Крихотруси. І так в усьму.
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19.12.2024 18:34 Відповісти
Бесят вот єти вот абонплаты конченые и якобы "безлимы". Мне очень хотелось бы просто поминутную или даже посекундную тарификацию и все...
НИ ОДИН ОПЕРАТОР это не поддерживает. Тупо в 90х было все Ок. Была и посекундная оплата, а сейчас все абонимент. Это ж просто дурь какая то - так же само как и в тренажер зал абонимент. А если я на другие операторы 1 минуту в месяц трачу а на тот же оператор 300 минут в месяц, нахрена мне вообще тот безлим и херова туча на другие операторы ????

Перейду на любого оператора, если сделают посекундную и без платы за соединение, как четверть века назад
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19.12.2024 18:34 Відповісти
Ну чого ж нема. 3mob, тариф Green. Все, як ви хочете
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19.12.2024 18:57 Відповісти
Не сделают. С твоих любимых 90-х все поменялось. Сейчас государство дерет с операторов налоги миллиардами. Рента на частоты- знаешь такое? Не знаешь. Плата за воздух. Ежемесячно десятки миллионов. УДЦР знаешь? Скорее всего нет. Это госорганизация- ежемесячно десятки миллионов. В приказном порядке закупка генераторов, аккумуляторов и т.д. Не понравилось ОПе и Федорову огромные штрафы. Последний тенедер на частоты - миллионы опять. Так что дешевой связи не жди. Електроенергия, оборудование по нынешнему курсу доллара, и еще 5G блин хотите)) И не думаете что связь вам обходится в 2-3 пачки сигарет.
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19.12.2024 21:47 Відповісти
Ну і чудово. Якби не було Лайфа, то Водафон з Київстаром лупили б ціна як заманеться. А так вже є здорова конкуренція і треба думати шо і як.
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19.12.2024 18:36 Відповісти
Просто немає реально ринку, вони двоє домовляються про підняття тарифу і тільки питання хто перший це буде робити для вигляду.
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19.12.2024 18:45 Відповісти
Лайф теж піднімає ціни, але невеликими порціями, а не одразу.
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19.12.2024 19:28 Відповісти
Лайф купили французи, от вони виклали туркам купу грошей і не будуть піднімати тарифи. Почекай, буде тобі конкуренція
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19.12.2024 21:50 Відповісти
Не кіпішуй. На даний момент часу вони демпфінгують. І це не є погано.
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19.12.2024 21:54 Відповісти
Не нажрутся,а поставить согласно указу больше батарей на время отключений жаба давит.
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19.12.2024 19:01 Відповісти
Нафіга потрібен пакет на 100Гб, якщо навіть в пік навантаження у мене виходить не більше 25 ГБ ? Уроди і чмирі, поверніть людям нормальні тарифи. Не можна людей під час війни залишати без зв'язку.
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19.12.2024 19:21 Відповісти
Мабуть на бутерброді тонкий пласт ікри.Треба додати..)
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19.12.2024 19:26 Відповісти
Все своє життя я ненавиджу "колгосп" у всіх його проявах. Навіть коли фашисти окупували Україну вони зберегли колгоспи бо навіть мріяти не могли про такий рівень експлуатації і здирництва який там був за совка. Я хочу платити тільки за ті послуги якими користуюсь. Крапка. Все що мені всучують пакетом без моєї згоди під виглядом абонентної плати мені непотрібне і це є "колгосп".
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19.12.2024 19:34 Відповісти
Зараз це схоже на ,,нагрузку,, як при совку. Хочеш щось потрібне, то купи ще й непотрібне.
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19.12.2024 20:59 Відповісти
Идите нах короче. Не буду пополнять. В прошлый раз из Водафона сами перезвонили и дали месяц халявы на полный пакет.
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19.12.2024 19:34 Відповісти
А мені лайфсел без змоєї згоди підключив швидкі гроші і на біп яким я не користуюсь скинув 200гривнів,потім написали,що у мене борг 78гр. Потім прислали СМСу,що остальну суму закрили,Так от хай собі чекають,а я платить не буду!
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19.12.2024 21:06 Відповісти
Теж саме. Сімка для мобільного інтернету, зараз не працює. Закинули без моєї згоди 250 гр.
Тепер я "торчу" лайфу гроші за послугу, якою не користуюсь.
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20.12.2024 07:50 Відповісти
Так хто знає, є сенс переносу номера з КС на Лайф??
Дякую!
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19.12.2024 21:32 Відповісти
подивися на сайті.там ціна на пакети при перенесенні номера вказана.
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19.12.2024 23:43 Відповісти
Лайф таке ж гімно. Намагаються намахати, підвищують тарифи, пакет на 4 неділі.
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20.12.2024 07:51 Відповісти
хтось пробував лука мобайл?
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19.12.2024 23:40 Відповісти
говностар соснёт тунца, надеюсь
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20.12.2024 00:45 Відповісти
12 транзакций в минуту перегрузили общенациональную базу? Ппц какое тут все убогое...
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20.12.2024 06:37 Відповісти
кому дорого тарифи можу продати кнопочний телефон--. сімка ..водафон лайт..--- 3грн в день безліміт розмов в мережі . за інтернет 5грн в день за бажанням --- дешево і сердито . та ще й номер козирний 095095 починається --- аукціон стартує з 1000 грн . хто більше
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20.12.2024 07:46 Відповісти
Київстар вже втрачав клієнтів через хакерську атаку. Але тепер вирішив то зробити добровільно... Через таке різке підвищення тарифів та погану якість зв'язку він втратить ще частину.."геніальний" хід...
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24.12.2024 23:33 Відповісти
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