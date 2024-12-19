Українці масово міняють мобільного оператора після підвищення тарифів: Послуга з перенесення номера тимчасово не працюватиме (оновлено)
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, завтра, 20 грудня, на шість годин призупинить роботу системи, що відповідає за послугу перенесення номерів між мобільними операторами (послуга MNP – перенесення зі збереженням номера).
Про це йдеться в повідомленні Комісії.
"Комісія тимчасово призупиняє процеси перенесення абонентських номерів з 08:30 20 грудня 2024 року до 16:15 20 грудня 2024 року", – сказано в повідомленні.
Постачальники електронних комунікаційних послуг своєю чергою зобов'язані поінформувати абонентів про тимчасове призупинення процесів перенесення номерів та відновити послугу з 08:30 23 грудня.
Зазначається, що таке рішення ухвалене через різке зростання попиту на послугу та необхідність збільшити пропускну спроможність. Так, якщо раніше в систему в середньому надходило 4,5 тис. запитів, то 16 грудня 2024 року було зафіксовано збільшення їхньої кількості до 17,01 тис.
У Комісії додали, що середньодобове навантаження на централізовану базу даних уперше за час існування системи зросло вчетверо, що призвело до сповільнення її роботи, збільшення часу на опрацювання повідомлень і накопичення черг відправлення повідомлень, що спричинило сповільнення в опрацюванні процесів перенесення номерів.
Збільшення навантаження на систему пов’язане з бажанням абонентів змінити операторів, які оголосили про різке підвищення тарифів.
За даними Центральної бази даних, що адмініструється Українським державним центром радіочастот (УДЦР), понад 10 000 абонентів "Київстару" та понад 2 800 абонентів "Vodafone Україна" перенесли свої номери на lifecell в період з 10 по 18 грудня, йдеться у відповіді пресслужби відомства на запит української редакції Forbes.
"У грудні відбулося різке зростання попиту на послугу перенесення номерів до lifecell, що значно перевищило технічні можливості Централізованої бази даних", – сказано в повідомленні пресслужби lifecell.
Своєю чергою СЕО групи компаній DVL Михайло Шелемба заявив, що держава терміново у три рази збільшує потужності Центральної бази даних.
"Ми дякуємо за цю оперативну реакцію. Адже кількість абонентів, які зараз виявили намір перейти до lifecell, сильно перевантажила систему", – зазначив він.
Як повідомлялося, на початку грудня найбільший мобільний оператор України – "Київстар" – заявив про підвищення в середньому на 25% плати за послуги.
Пізніше оператор Vodafone попередив про зміну вартості низки своїх тарифів передплати з 24 грудня цього року: їхня вартість зросте на 70-120 грн. Однак уже на наступний день Vodafone вирішив відтермінувати оголошені раніше зміни в нових тарифах.
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Цена - 35 zł в месяц, при пополнении счета оператор докидывает ещё +10% к сумме пополнения.
Исходя из курса это сейчас 350-400 гривен. У нас не намного меньше, и это при отвратительнейшем качестве связи. Я уже молчу про интернет, тут голосовая работает через пень-колоду. Иногда такое впечатление что проще и быстрее поехать на другой конец города и переговорить, чем дозвониться.
НИ ОДИН ОПЕРАТОР это не поддерживает. Тупо в 90х было все Ок. Была и посекундная оплата, а сейчас все абонимент. Это ж просто дурь какая то - так же само как и в тренажер зал абонимент. А если я на другие операторы 1 минуту в месяц трачу а на тот же оператор 300 минут в месяц, нахрена мне вообще тот безлим и херова туча на другие операторы ????
Перейду на любого оператора, если сделают посекундную и без платы за соединение, как четверть века назад
Тепер я "торчу" лайфу гроші за послугу, якою не користуюсь.
Дякую!