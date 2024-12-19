Зеленський заперечив можливість транзиту російського газу після 1 січня. Путін теж прокоментував

Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо покупці з ЄС купуватимуть його на російсько-українському кордоні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції у Брюсселі, передає БізнесЦензор.

"Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу, ми не будемо давати можливості додаткові мільярди заробляти на нашій крові. І будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, врешті-решт стане і буде – питання завтра чи через місяць, рік – буде залежною від Російської Федерації. Це їхні політика. Тому російський газ транзитувати ми не будемо", - сказав Зеленський

Президент зауважив, що обговорював це питання сьогодні у розмові з прем'єр-міністром Словаччини.

"Я йому чітко пояснив: якщо це буде газ не Росії, а іншої країни. Але... коли це буде інша інша країна, а вона отримує від Росії газ, а потім транзитує "свій" газ, це – це те ж саме, що продовжувати заробляти на цій війні і передавати гроші Росії", – пояснив Зеленський.

"Якщо європейська країна буде отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до закінчення війни – можна думати. Це важливий момент. Але знову ж таки, ми не дами додаткових заробітків РФ", – додав президент.

Своєю чергою питання продовження транзиту газу через Україну сьогодні на щорічній пресконференції прокоментував російський диктатор Путін.

Він звинуватив Україну у тому, що вона "перекрила" постачання російського газу до Європи.

"Україна перекрила постачання російського газу європейським споживачам. Цього контракту більше не буде. "Газпром" це переживе", – цитує Путіна російський Інтерфакс.

Читайте також: Словацькі та угорські компанії вимагають продовження транзиту газу через Україну, – Bloomberg

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планував зустрітися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у четвер, щоб обговорити свої пропозиції щодо продовження транзиту газу через Україну.

За словами Фіцо, хоча український уряд відхилив можливе продовження транзитного контракту з російським "Газпромом", існують альтернативні рішення, які дозволяють зберегти цей маршрут транспортування газу.

Раніше словацька енергетична компанія SPP, словацький оператор ГТС Eustream AS, а також угорські MOL Hungarian Oil and Gas Plc і MVM Zrt та низка інших компаній підписали декларацію про підтримку продовження транзиту газу через Україну, її направлять на розгляд Єврокомісії.

Словаччина має довгостроковий контракт із "Газпромом" і прагне продовжувати отримувати російський газ через Україну. За оцінками SPP, зупинка транзиту газу через Україну коштуватиме Словаччині понад 220 мільйонів євро, ці кошти потрібні для придбання газу з інших джерел замість російського.

Водночас у Єврокомісії вчергове заявили, що "ЄК не зацікавлена ​​у продовженні транзиту російського газу через Україну". Там запевнили, що "ЄС готовий до припинення транзиту, і існують альтернативи".

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну

Як повідомлялося, напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль обговорив з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо питання транзиту газу територією України. За підсумками переговорів Шмигаль заявив, що Україна готова розглянути офіційну пропозицію Єврокомісії щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.

Раніше представники української влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода мала б замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планувалося, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Втім, наразі про жодний прогрес у цьому напрямку невідомо, а російський "Газпром" будує плани експорту у країни Європи на 2025 рік без урахування транзиту через Україну, повідомляли джерела Reuters.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.