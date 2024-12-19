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Новини
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Зеленський заперечив можливість транзиту російського газу після 1 січня. Путін теж прокоментував

Зеленський

Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо покупці з ЄС купуватимуть його на російсько-українському кордоні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції у Брюсселі, передає БізнесЦензор.

"Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу, ми не будемо давати можливості додаткові мільярди заробляти на нашій крові. І будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, врешті-решт стане і буде – питання завтра чи через місяць, рік – буде залежною від Російської Федерації. Це їхні політика. Тому російський газ транзитувати ми не будемо", - сказав Зеленський

Президент зауважив, що обговорював це питання сьогодні у розмові з прем'єр-міністром Словаччини.

"Я йому чітко пояснив: якщо це буде газ не Росії, а іншої країни. Але... коли це буде інша інша країна, а вона отримує від Росії газ, а потім транзитує "свій" газ, це – це те ж саме, що продовжувати заробляти на цій війні і передавати гроші Росії", – пояснив Зеленський.

"Якщо європейська країна буде отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до закінчення війни – можна думати. Це важливий момент. Але знову ж таки, ми не дами додаткових заробітків РФ", – додав президент.

Своєю чергою питання продовження транзиту газу через Україну сьогодні на щорічній пресконференції прокоментував російський диктатор Путін.

Він звинуватив Україну у тому, що вона "перекрила" постачання російського газу до Європи.

"Україна перекрила постачання російського газу європейським споживачам. Цього контракту більше не буде. "Газпром" це переживе", – цитує Путіна російський Інтерфакс.

Читайте також: Словацькі та угорські компанії вимагають продовження транзиту газу через Україну, – Bloomberg

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планував зустрітися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у четвер, щоб обговорити свої пропозиції щодо продовження транзиту газу через Україну.

За словами Фіцо, хоча український уряд відхилив можливе продовження транзитного контракту з російським "Газпромом", існують альтернативні рішення, які дозволяють зберегти цей маршрут транспортування газу.

Раніше словацька енергетична компанія SPP, словацький оператор ГТС Eustream AS, а також угорські MOL Hungarian Oil and Gas Plc і MVM Zrt та низка інших компаній підписали декларацію про підтримку продовження транзиту газу через Україну, її направлять на розгляд Єврокомісії.

Словаччина має довгостроковий контракт із "Газпромом" і прагне продовжувати отримувати російський газ через Україну. За оцінками SPP, зупинка транзиту газу через Україну коштуватиме Словаччині понад 220 мільйонів євро, ці кошти потрібні для придбання газу з інших джерел замість російського.

Водночас у Єврокомісії вчергове заявили, що "ЄК не зацікавлена ​​у продовженні транзиту російського газу через Україну". Там запевнили, що "ЄС готовий до припинення транзиту, і існують альтернативи".

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну

Як повідомлялося, напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль обговорив з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо питання транзиту газу територією України. За підсумками переговорів Шмигаль заявив, що Україна готова розглянути офіційну пропозицію Єврокомісії щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.

Раніше представники української влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода мала б замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планувалося, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Втім, наразі про жодний прогрес у цьому напрямку невідомо, а російський "Газпром" будує плани експорту у країни Європи на 2025 рік без урахування транзиту через Україну, повідомляли джерела Reuters.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.

Автор: 

газ (7929) Газпром (2554) Зеленський Володимир (2508) путін володимир (1053) транзит газу (644)


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Топ коментарі
+8
Орк, скільки ботам пуцькін платить?
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19.12.2024 19:40
+6
Поживемо побачимо. Нафту на повну мадярам з раші качають українською трубою.
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19.12.2024 19:59
+5
Нарешті. Цейц сраний мільярд від рашки приніс нам купу горя у виляді блокування та відмови у допомозі всяких Орбанів/Фіцо та Меркелів.
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19.12.2024 20:47
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То что Зеленский сказал про прекращение транзита он должен был сказать ещё 24 февраля 2022 года.

А так ему верить нельзя, ибо уже третий год помогают Путлу зарабатывать баблишко на эту войну ... за "долю малую", не так ли Ермак?
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19.12.2024 17:45 Відповісти
Неужели не было форс-мажора в контракте на тот момент?
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20.12.2024 03:49 Відповісти
Угомонись, ЗЕЛЯбобик ... у тебя уже язык стирается от интенсивного лизания ЗЕ-Dупы.

Транзит было допустимо сохранять в 2022 году, но к 2023 годы всякие там Орбаны обязаны были перестроиться.

Но если хорошо прилипает от транзита к ЗЕленым мухиным лапкам, то зачем Ермаку давать команду Вове на прекращение транзита? Кому - война, а кому ...
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20.12.2024 08:28 Відповісти
Повіримо Зє-здуну?
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19.12.2024 18:19 Відповісти
До Зеленского не доходит (точнее не доносят из ОП, ибо своего ума маловато) один элементарный факт. С момента окончания контракта 31.12.2024 до т.н. перемирия, если таковое вообще будет достигнуто, пройдет минимум один месяц. За это время путин будет из кожи вон лезть, чтобы уничтожить на корню всю ГТС, по крайней мере, газоперекачивающие станции. Для этого у него есть силы и средства. И как дальше без отопления и газа будет жить вся страна? 30 млн. или сколько осталось - все в эмиграцию? Именно это было в голове путина, когда с кривой усмешкой он сказал: "Газпром это переживет". Увы, из числа западных политиков почти нет таких, кто осознаёт в полной мере этот ужасный сценарий с остановкой транзита. Поэтому они особо не настаивают на сохранении транзита. Дело в том, что ГТС даже без ракетных обстрелов через год прийдет в упадок без перекачки газа. Вспомним наших политиков прошлого, (Кучма, Тимошенко, и другие) которые на этом собаку съели, на всех углах рассказывали всем, что ГТС требует огромных затрат для поддержания в рабочем состоянии. Кроме того, нужен т.н. технологический газ для всего этого, которого никто не в состоянии дать. Вывод очень простой: остановка транзита - это выстрел себе в ногу, даже несмотря на некоторое уменьшение поступлений от продажи газа путину на военную машину. Он этот несчастный процент едва ли заметит.
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19.12.2024 18:28 Відповісти
Орк, скільки ботам пуцькін платить?
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19.12.2024 19:40 Відповісти
Є питання: чим буде заповнена газорозподільча система України в разі припинення транзиту? Може для Вас є секретом що вся Україна користується цим газом (разом з нашим) який купується в Європі у посередників і відкачується з транзитної труби в газорозподільчу систему. І мені про ботів не треба, якщо Ви сумніваєтеся в цій інформації то її можно легко перевірити в газовиків.
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20.12.2024 08:05 Відповісти
Поживемо побачимо. Нафту на повну мадярам з раші качають українською трубою.
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19.12.2024 19:59 Відповісти
Нарешті. Цейц сраний мільярд від рашки приніс нам купу горя у виляді блокування та відмови у допомозі всяких Орбанів/Фіцо та Меркелів.
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19.12.2024 20:47 Відповісти
Це правильне рішення . Крім того і орбану і фіці треба побільше економічних проблем - щоб їх вигнали з посад їхні тупуваті виборці. Підтримую гаряче і безкомпромісно !
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19.12.2024 21:17 Відповісти
Что там с нефтепроводом? Контракт вечный?
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20.12.2024 03:50 Відповісти

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